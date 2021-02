Qu’est-ce qu’Android WebView et à quoi sert-il?

Dans ce guide, nous voyons ce qu’est Android WebView et à quoi il sert, une application qui est plus importante qu’il n’y paraît pour le fonctionnement de votre mobile Android.

Votre mobile ou tablette Android est composé de plusieurs applications que vous n’utilisez pas directement, mais qui permettent à l’appareil de fonctionner correctement.

L’un d’eux est Android WebView, une application que vous avez peut-être découverte après avoir été automatiquement mise à jour sur votre terminal. Mais à quoi sert cette application? Est-ce vraiment si important ou pouvez-vous le désinstaller? Dans ce guide, nous plongeons directement dans l’écosystème Android pour vous parler de l’un de ses principaux services, Android WebView.

Alors, nous verrons quelle fonction a-t-il dans votre terminal, comment pouvez-vous le mettre à jour, comment cela affecterait-il un supposé désinstaller à la sécurité du téléphone et, enfin, comment l’activer s’il est désactivé par défaut. Nous avons commencé!

Qu’est-ce qu’Android WebView et que fait-il?

Android WebView, ou Android System WebView, est un composant système alimenté par le navigateur Chrome qui permet aux applications Android d’afficher du contenu Web. Par exemple, lorsque vous ouvrez un lien dans Telegram, il sera vu directement dans l’application et ne vous mènera pas au navigateur Google Chrome, ce qui facilite et accélère l’affichage du contenu.

Ce composant est pré-installé sur votre appareil Android, et nous prévoyons déjà que le garder à jour est la clé de la sécurité du même.

C’est aussi de excellent utilitaire pour les développeurs, comme on le lit sur le site Web de WebView Android, c’est un élément qui permet d’avoir plus de contrôle sur l’interface utilisateur de leurs applications et ont « Options de configuration avancées pour intégrer des pages Web dans un environnement spécialement conçu pour votre application ».

Qu’est-ce qui le différencie d’un navigateur Web normal?

Selon Google lui-même, les éléments du système Android WebView _ « manque certaines des fonctionnalités de navigateurs entièrement développés ».

Parmi ces fonctionnalités manquantes figurent commandes de navigation, qui vous permettent de revenir ou d’avancer dans les pages que vous avez visitées, et la barre d’adresse, qui affiche l’URL actuelle et vous permet d’accéder directement à un autre lien. Nous ne pouvons pas non plus trouver le bouton de configuration, présent dans des navigateurs comme Chrome.

En bref, Android WebView ne dispose pas des éléments habituels des navigateurs Web, mais cela nous facilite également l’accès aux fonctions Web dans les applications. rapidement.

Les 11 meilleurs navigateurs Web pour Android

Comment le mettre à jour?

Nous avons déjà discuté du fait que maintenir Android WebView à jour sur votre appareil Android est essentiel pour la sécurité, mais comment pouvez-vous le faire? La chose la plus normale est que cette application se met à jour automatiquement et régulièrement. Si ce n’est pas comme ça, Suivez ces étapes pour mettre à jour Android WebView:

Entrez dans le Play Store. Clique sur le bouton trois lignes horizontales dans le coin supérieur gauche. Accéder à « Mes applications et jeux ». Si une mise à jour est disponible pour Android WebView, elle apparaîtra dans la section «Pour mettre à jour». Cliquez sur le bouton « Mettre à jour » qui apparaîtra à droite de l’application et l’installation de la nouvelle version de l’application commencera.

Afin de ne pas avoir à toujours savoir s’il existe des mises à jour ou non disponibles pour cette application, nous vous recommandons activer votre mise à jour automatique sur le Google Play Store. Voici la procédure pour le faire:

Ouvrez le Google Play Store et accédez à la page Android WebView. Clique sur le bouton à trois points dans le coin supérieur droit. Cochez la case « Mettre à jour automatiquement ».

Peut-il être désinstallé ou désactivé? C’est sûr?

Oui, il est possible de désinstaller et de désactiver Android System WebView depuis votre mobile ou tablette Android. Pour effectuer la première de ces actions, la désinstallation, vous pouvez accéder à la page Android WebView dans le Google Play Store et cliquer sur le bouton «Désinstaller».

Au lieu de cela, pour désactiver Android WebView, vous devrez aller dans Paramètres> Applications> Android WebView et sélectionner «Désactiver». Ce faisant, vous obtenez de désactiver l’application et de la masquer sur votre téléphone. Cependant, ce sera le système lui-même qui vous demandera si vous êtes sûr de cette décision, car il peut empêcher Android et d’autres applications de fonctionner comme ils le devraient.

23 applications de sécurité pour protéger votre mobile à 100%

Nous voyons qu’il est possible à la fois de désinstaller et de désactiver Android WebView dans votre terminal Android et ainsi de faire ouvrir les liens de l’application directement dans le navigateur par défaut. Mais soyez prudent, car cela ce n’est pas la meilleure option que vous pouvez choisir si vous souhaitez maintenir la sécurité depuis votre mobile ou tablette Android.

Google indique qu’Android WebView est essentiel pour vous assurer de recevoir les dernières mises à jour de sécurité et autres corrections de bogues pour le système d’exploitation, de sorte que sa suppression pourrait entraîner dysfonctionnements majeurs de l’appareil. Avant de désinstaller ou de désactiver Android WebView, réfléchissez à deux fois, car cela pourrait vous empêcher de continuer à utiliser votre terminal comme d’habitude.

Comment l’activer si mon mobile l’a désactivé par défaut?

Dans certains mobiles Android, il arrive qu’Android WebView soit désactivé par défaut, vous devez donc l’activer manuellement si vous souhaitez utiliser ce composant système. Pour activer Android WebView sur votre appareil, Suivez ces étapes:

Entre en Paramètres> Applications. Cliquer sur Google Chrome. Désactive Google Chrome. Revenez à la section applications et cliquez sur Android System WebView pour confirmer qu’il a été activé automatiquement. Sinon, sélectionnez le bouton « Activer » et il sera activé dans votre terminal.

Comme vous pouvez le voir, activer Android WebView dans les terminaux sur lesquels il n’est pas activé par défaut signifie désactiver Google Chrome. Par conséquent, vous devrez utiliser d’autres navigateurs Web pour naviguer sur Internet. Avant de vous dire au revoir, nous vous rappelons qu’il est important de maintenir Android WebView à jour afin que votre téléphone continue de fonctionner correctement et en toute sécurité.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂