Avertissement ou punition?: Quand puis-je réellement sonner du klaxon?

Celui en face m’a coupé – möööp. Pourquoi cela ne va-t-il pas plus vite – möööp, möööp! Klaxonner pour montrer votre colère au volant peut être attrayant – mais quand est-ce permis?

Depuis les débuts de l’automobile, le klaxon a été l’un des moyens les plus efficaces avec lesquels un conducteur de voiture peut attirer l’attention sur lui-même dans la circulation. Mais klaxonner peut aussi être ennuyeux s’il est mal utilisé.

Par conséquent, le signal fort ne peut pas être utilisé à volonté, selon le Tüv Thuringe, et n’est pas non plus destiné à punir les autres usagers de la route pour leur faute présumée avec le bruit. Mais quelles règles s’appliquent?

Le klaxon comme signal d’avertissement

Le code de la route (StVO) réglemente exactement quand les automobilistes sont autorisés à sonner et quand non. “En principe, on peut dire que le klaxon est avant tout compris par le StVO comme un signal d’avertissement et donc comme une indication d’un danger imminent”, explique l’expert trafic Karsten Raspe de Tüv Thuringe. “Tout comme le clignotant des phares, il doit être principalement utilisé lorsqu’un usager de la route se voit ou voit d’autres personnes en danger.” Le clignotant est également interdit si d’autres automobilistes doivent être avertis de la présence de radars par clignotant, ce qui s’applique également au klaxon acoustique.

Concert de cor au défilé de mariage et après un match de football

Vous pouvez également klaxonner si vous pouvez annoncer une manœuvre de dépassement en dehors des agglomérations. “Mais dans la pratique, cela joue un rôle clairement subordonné”, explique Raspe. Si vous ne faites que klaxonner car, à votre avis, un autre conducteur ne réagit pas assez rapidement à un feu qui est devenu vert ou veut saluer quelqu’un avec, vous risquez une amende de cinq euros. Quiconque agace les autres en klaxonnant constamment doit s’attendre à dix euros.

D’autre part, klaxonner est généralement toléré comme une expression de joie lors des mariages ou des défilés de voitures après les matchs de football. Cependant, les conducteurs ne peuvent pas s’y fier: ceux qui en abusent doivent s’attendre à une sanction dans ces situations, car le StVO n’a pas connaissance de telles exceptions.