Même si je ne suis pas fan de Kamala Harris, son rôle de vice-présidente m’apporte toujours de l’espoir

Dans moins de 24 heures, Kamala Harris marquera l’histoire en tant que première femme vice-présidente.

Kamala Harris entrera également dans l’histoire en tant que premier vice-président noir et sud-asiatique.

La victoire de Harris est monumentale pour de nombreuses communautés de couleur – quelque chose que personne ne s’attendait à ce que personne ne se produise, y compris moi, une femme noire.

En regardant les quatre dernières années, cependant, et la façon dont l’administration Trump a craché de la haine et du sectarisme tout au long de son mandat, atteindre un moment aussi charnière de l’histoire me fait croire à nouveau à l’espoir.

Espoir non seulement pour l’avenir de l’Amérique, mais pour l’avenir de la démocratie.

Je suis convaincu que l’administration Biden / Harris peut réparer les méfaits de Trump, et sinon, ils seront confrontés aux critiques des militants et des communautés, où je suis sûr qu’ils écouteront la voix du peuple américain.

Mais, même si les gens du monde entier célèbrent la victoire de Kamala Harris, je dois souligner que je ne célèbre pas Kamala en tant que politicien.

Je n’ai pas été son plus grand fan, surtout quand elle a annoncé sa candidature à la présidence avant de se retirer de la campagne début décembre 2019.

Et c’était la réalité pour de nombreux Noirs américains lorsqu’ils regardaient Kamala Harris.

De nombreuses personnes ont critiqué son histoire en politique, en particulier dans son poste de procureure générale de 2004 à 2011 à San Francisco puis de 2011 à 2017 dans l’État de Californie.

Kamala Harris était considéré comme un «haut policier» et un «procureur progressiste» en Californie, au grand dam des abolitionnistes des prisons et des militants anti-police.

Je veux dire, rappelez-vous simplement ces mèmes «Kamala est un flic».

Kamala Harris est connue par la plupart des électeurs démocrates noirs comme quelqu’un qui a incarcéré le plus de gens en Californie, parfois pour des crimes qui n’exigeaient pas toujours des peines aussi lourdes.

Bon nombre de ces crimes se situaient entre la possession de marijauana et Kamala Harris avait clairement indiqué que pendant son mandat de procureure générale, elle était contre l’utilisation de la marijuana à des fins récréatives.

Ensuite, c’était sa politique anti-absentéisme.

Kamala Harris a adopté une loi qui érige en délit criminel le fait que les parents autorisent leurs enfants (de la maternelle à la huitième année) à manquer plus de 10% des jours d’école sans excuse. Les parents ou tuteurs des enfants scolarisés pourraient faire face à une amende de 2 000 € ou jusqu’à un an de prison.

Quelque bien que Harris espérait tirer de cette politique, elle a fini par criminaliser certains parents dont la situation était hors de leur contrôle.

Harris a depuis présenté des excuses pour cette politique dans un Pod Save America Entretien, où elle a dit: « Ce n’était jamais l’intention. Je regrette que cela se soit produit et la pensée que tout ce que j’ai fait aurait pu y conduire. »

Et je veux juste préciser que je ne lui en veux pas.

Beaucoup de ses positions en matière de maintien de l’ordre et de prisons remontent à plus de dix ans – et depuis, elle a changé certaines de ses vues.

Mais, je ne vais pas non plus oublier ou étiqueter Harris comme quelqu’un qui est maintenant beaucoup plus libéral dans sa pensée, car en fin de compte, elle est toujours une politicienne – et maintenant, une vice-présidente.

Il est normal que les gens célèbrent la victoire historique de Kamala Harris tout en critiquant et en se méfiant à juste titre de la façon dont elle portera ses pratiques à la Maison Blanche.

Juste après le meurtre de George Floyd et la montée en puissance du Defund the Police Movement, Harris était sur ABC’s La vue comme on lui a demandé son avis sur le mouvement.

Après avoir demandé, Harris a déclaré ce qui suit:

«Nous avons confondu l’idée que pour assurer la sécurité, vous mettez plus de flics dans la rue au lieu de comprendre pour créer des communautés sûres et saines, vous investissez plus de ressources dans le système d’éducation publique de ces communautés, dans des logements abordables, dans l’accession à la propriété, au capital pour les petites entreprises, l’accès aux soins de santé quel que soit le montant d’argent dont disposent les gens. »

De nombreux politiciens ont exprimé leur répugnance à retirer le financement de la police, comme Obama, qui réclame plutôt une réforme de la police.

Même si la réforme de la police n’a jamais été qu’une solution temporaire, c’est presque comme mettre un pansement sur une fissure – bientôt ou plus tard, ce pansement ne restera plus.

Malgré tous les tâtonnements de Kamala Harris en tant que procureure générale, ainsi que ses opinions controversées, ce n’est toujours pas un secret que sa victoire en tant que vice-présidente donne à tout le monde quelque chose à quoi s’accrocher.

En regardant non seulement 2020, mais aussi les quatre dernières années, les moments historiques pour les personnes de couleur – en particulier les Noirs, ont été minces.

Nous avons reçu des cartes horribles en Amérique, presque comme si nous reculions dans l’histoire.

Mais l’inauguration de demain ressemble presque à ce premier pas vers un autre type d’avenir – en particulier pour les femmes noires.

C’est extrêmement gratifiant d’être en vie et d’assister à un moment aussi important de l’histoire, et j’espère que ce ne sera pas le dernier.

En espérant une présidente noire dans le futur!

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Chicago. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.