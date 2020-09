Cette batterie nucléaire peut recharger votre smartphone pendant plus de 5000 ans

Il prend l’énergie d’un isotope radioactif pour se recharger tout seul et distribuer le courant électrique aux appareils connectés pour des millénaires entiers, jusqu’à des cas limites de 27 000 ans. C’est un batterie hors du commun qui construit la startup californienne NBD, basée sur déchets de centrales nucléaires, qui peut en effrayer beaucoup mais qui en même temps pourrait s’avérer être un choix écologique et sûr face au problème du stockage de l’énergie.

Au cœur du gadget se trouvent des diamants synthétiques fabriqués à partir de carbone 14, un isotope généré dans les barres de graphite utilisées pour contrôler les réactions nucléaires dans les centrales électriques. L’énergie émise par les isotopes est utilisée pour produire de l’électricité, qui peut être utilisée maintenant ou stockée pour l’avenir. Et comme les isotopes ont un temps de désintégration de plus de 5000 ans, une telle batterie est capable de se recharger en permanence tout en restant à pleine puissance jusqu’à 7020 et au-delà.

Le problème de la radioactivité des composants a été résolu par les chercheurs du NBD avec un autre type de diamant, toujours synthétique mais cette fois à base d’atomes de carbone stables. Le groupe a fait une spéciale là-bas cas multicouche, composé de rien d’autre que diamants pressés ensemble dans le but de contenir les émissions radioactives de carbone-14 à l’intérieur. Le résultat semble particulièrement efficace, puisque les prototypes de batteries réalisés jusqu’à présent émettent moins de radioactivité que celle émise naturellement par tout être humain.

L’appareil peut être utilisé comme source de charge pour téléphones et appareils, mais aussi pour des gadgets extrêmement petits comme prothèses auditives ou – à l’avenir – voitures et avions. Le tout sans avoir besoin d’être connecté au réseau électrique, et en effet de transformer un déchet en une source d’énergie. Pour comprendre ce que sera l’avenir commercial de cette innovation, attendez quelques mois: selon NBD, les premiers prototypes finiront sur le marché d’ici la fin de l’année.