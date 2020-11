Assassin’s Creed Valhalla: où est le peigne de Bil? Solution

Tout comme le vaste monde de Origines d’Assassin’s Creed et Assassin’s Creed Odyssey leurres aussi Assassin’s Creed Valhalla encore une fois avec diverses tâches qui vous mènent à travers le monde du jeu. Parfois, il n’est pas si facile de suivre les choses.

Assassin’s Creed Valhalla: où est la crête?

Bien qu’il n’y ait plus de quêtes secondaires à Valhalla, comme nous en avions l’habitude par les prédécesseurs, mais soi-disant Évenements mondiaux, qui ne nécessitent généralement pas beaucoup de temps et peuvent donc être effectuées au passage. Le premier événement mondial sur lequel vous êtes en Norvège près de Fornberg dans Rygjafylki rencontrera des virages autour d’un peigne. Nous vous expliquons dans notre solution où vous pouvez trouver le peigne.

Bils cherche son peigne

Partez-vous de Fornberg plus au nord dans les montagnes, après une courte promenade ou une balade, vous rencontrerez un pont en bois, situé sur un petit lac avec une cascade.

Assise sur un banc est une femme nommée Bilsvous demandant de trouver son peigne. Le problème: le jeu ne vous dit pas exactement où se trouve cet objet. Mais vous recevrez une note assez précise sous la forme d’un bout de papier qui se trouve sur un banc juste à côté de Bils. L’indice est:

«Missions d’une vierge Salutations, braves guerriers, venez chercher mon peigne. Il est perdu dans des étendues profondes, où seuls les guerriers audacieux avancent. Restez courageux, votre sang chaud, ne perdez pas courage dans la boue. Vous pouvez me trouver au bord de la rivière, le héros agite un baiser en guise de récompense. «

Il devrait donc être assez clair où le jeu cache le peigne. Maintenant, retournez-vous et sautez dans le lac gelé avec Eivor. En quelques coups, vous pouvez déjà atteindre le milieu de l’eau. Maintenant plongez quelques mètres plus bas et gardez les yeux ouverts sur un trou dans le rocher.

Activez maintenant mieux l’Odinsight et vous pourrez non seulement mieux voir le trou, mais l’objet que vous recherchez se révélera également à vous à travers une lueur brillante. Plongez un peu plus profondément pour Crête de corne d’orignal à enclencher.

Maintenant, retourne à Bils et donne à la femme son peigne manquant. Cela vous remercie et révèle la vraie raison de la recherche.

De toute évidence, elle a elle-même jeté le peigne dans le lac afin de trouver le bon amant. Si vous êtes également intéressé par la femme, faites-lui savoir dans un dialogue. Ensuite, vous pouvez suivre Bils jusqu’à une cheminée et faire votre première histoire d’amour à Valhalla.

Cela semble plus intéressant qu’il ne l’est en réalité. Vous recevrez un total de pour votre premier événement mondial 1200 points d’expérience sur votre compte. Si vous avez refusé l’offre de Bils, vous pouvez garder le peigne en souvenir.

