L’animation dans l’App Store alimente la spéculation sur Mac à écran tactile

Depuis un certain temps, des rumeurs circulent selon lesquelles Apple travaille sur un Mac à écran tactile. Le constructeur américain a démenti ces rumeurs cette semaine, mais une animation pour macOS Big Sur dans l’App Store pour Mac a maintenant suscité des spéculations sur le Mac à écran tactile.

Le développeur Louie Mantia a découvert un graphique animé pour macOS Big Sur dans l’App Store de son Mac, dans lequel une main interagit avec les éléments d’interface du système d’exploitation Apple. Comme le rapporte le site Web Appleinsider, Apple a maintenant supprimé l’animation de l’App Store et l’a remplacée par une image statique sans la main.

Apple nie les rumeurs

Le tweet de Mantia avec sa découverte alimente la spéculation selon laquelle Apple travaille sur un Mac à écran tactile ou au moins sur la prise en charge de la saisie tactile dans macOS. Dans une interview, le patron des logiciels d’Apple, Craig Federighi, aurait minimisé les rumeurs sur une prochaine version à écran tactile de macOS. La saisie tactile n’a joué aucun rôle dans le développement de la nouvelle version de macOS Big Sur.

Mais pourquoi Apple a-t-il choisi une main qui interagit avec le système d’exploitation pour les graphiques animés de macOS Big Sur? Il y a peut-être plus de vérité derrière les rumeurs que prévu. Et puis il y a le brevet Apple pour l’utilisation simultanée d’applications sur plusieurs écrans à partir de février dernier. Le brevet mentionne explicitement un ordinateur portable avec un « écran tactile ». Juste une formulation pour couvrir autant de types d’appareils que possible lors du brevetage ou une autre référence au support tactile dans macOS?