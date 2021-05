Apple annonce «  Assistive Touch  » pour Apple Watch qui permettra aux utilisateurs de contrôler les fonctions via des gestes de la main

Apple iPhone XR 64 Go blanc

Rapide, puissant et performant, tout en restant fluide et simple d'utilisation, l' iPhone XR 64 Go blanc reconditionné est un incroyable appareil multimédia portable qui plaira aussi bien aux utilisateurs avisés qu'aux néophytes. Faites la découverte de quelques-unes de ses fonctionnalités ci-dessous. Le châssis en aluminium et en verre de l' iPhone XR 64 Go blanc reconditionné abrite une caméra de 12 Mégapixels à l'arrière et une de 7 Mégapixels à l'avant pour prendre vos selfies. L'iPhone XR est capable de prendre des photos en mode portrait malgré la présence d'une seule caméra arrière grâce à son intelligence artificielle reconnaissant les sujets humains. Pour sauvegarder vos photos et vidéos, ainsi que toutes vos applications préférées, ce modèle dispose de 64 Go d'espace de stockage interne. Pour bénéficier de davantage d'espace, vous pourrez vous servir du service iCloud d'Apple, compatible avec l'iPhone XR 64 Go blanc reconditionné . Sur la surface frontale de l'appareil se trouve un large écran IPS Liquid Retina HD de 6,1 pouces, capable d'afficher une image d'une définition de 828 x 1792 pixels. L' iPhone XR 64 Go blanc reconditionné est doté de la technologie True Tone qui ajuste automatiquement le contraste de votre écran selon la lumière ambiante afin de conférer à son image des couleurs plus proches du réel. A l'aide de sa compatibilité naturelle avec le reste de l'écosystème d'Apple, l'iPhone XR 64 Go blanc reconditionné permet de partager et transférer vos fichiers, photos et vidéos avec aisance vers les autres produits de la marque. Vous retrouverez dans la boîte de votre smartphone non seulement votre iPhone XR 64 Go blanc reconditionné, mais aussi tous les accessoires nécessaires à son bon fonctionnement. Ces accessoires sont : - Un adaptateur secteur compatible avec les prises électriques pour recharger votre smartphone ; - Un câble d'alimentation Lightning vers USB, permettant de recharger la batterie de 2942 mAh de l'iPhone mais aussi d'effectuer des transferts de données ; - Des écouteurs compatibles ; - Un outil permettant d'extraire la carte SIM. L'iPhone XR 64 Go blanc reconditionné ainsi que tous les accessoires l'accompagnent sont garantis sur une période de 12 mois. Votre iPhone XR 64 Go blanc reconditionné est réinitialisé, désimlocké, testé et méticuleusement nettoyé avant de vous être livré. Il est donc immédiatement compatible avec tous les opérateurs de téléphonie mobile. L'appareil peut être livré directement chez vous, ou vers un point relais à proximité de votre domicile depuis lequel vous pourrez récupérer votre colis sans frais. La livraison s'effectue rapidement, généralement sous un délai de 48h. Nous vous assurant du bon état et du bon fonctionnement de votre iPhone XR 64 Go blanc reconditionné ; vous pouvez toutefois bénéficier d'un remboursement durant un délai de 14 jours après l'achat en cas de non-satisfaction de votre part. Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le...