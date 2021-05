Frito-Lay conteste Flamin ‘Hot Cheetos Origin Story, le scénariste dit «  Assez, c’est vrai’ ‘

Avec un nouveau biopic en cours de développement, Frito-Lay affirme maintenant que l’histoire d’origine de Flamin ‘Hot Cheetos que nous pensions tous être vraie, n’est pas exactement ce qu’elle semble. Cependant, cela ne semble pas arrêter le biopic à venir de si tôt. Le prochain projet d’Eva Longoria Flamin chaud est à propos de l’inventeur que nous pensions tous être l’homme derrière la création de la célèbre collation épicée Cheetos. Est-ce que cette histoire inspirante, agréable et riche en richesses était basée sur un mensonge tout le temps?

En 1992, un ancien concierge de Frito-Lay nommé Richard Montañez est passé du statut de concierge dans une usine Frito-Lay située à Rancho Cucamonga à un cadre en présentant son idée infâme pour Flamin Hot Cheetos. Selon une déclaration de Frito-Lay, la société avait affirmé que Richard Montañez n’avait aucun rôle dans le développement de la collation épicée.

«Aucun de nos dossiers ne montre que Richard était impliqué à quelque titre que ce soit sur le marché des tests de Flamin ‘Hot», avait également déclaré Frito-Lay au LA Times qu’il n’était pas en mesure d’obtenir la preuve ou la documentation de l’implication de Montañez. « Nous avons interrogé plusieurs membres du personnel qui étaient impliqués dans le marché des tests, et tous indiquent que Richard n’était impliqué à aucun titre sur le marché des tests. » On croyait que Montañez s’était inspiré de son héritage mexicain américain pour inventer les Flamin Hot Cheetos.

Plus tôt ce mois-ci, Eva Longoria avait trouvé son casting principal pour son prochain projet Searchlight avec les acteurs Jessie Garcia et Annie Gonzalez. Garcia jouera Montañez, tandis que Gonzalez jouera sa femme, Judy. Eva Longoria avait déclaré que « ma plus grande priorité est de m’assurer que nous racontons l’histoire de Richard Montañez de manière authentique. Je suis tellement heureuse d’avoir deux compatriotes mexicains extrêmement talentueux à bord dans ces rôles cruciaux. Jesse et Annie ont une profonde compréhension de notre communauté. et pourra contribuer à raconter cette histoire d’une grande importance pour notre culture. «

Bien que cette histoire d’origine ne soit peut-être pas ce que Longoria avait espéré, son prochain biopic est toujours sur la bonne voie pour commencer le tournage cet été au Nouveau-Mexique avec Eva Longoria à la réalisation.

Selon Frito-Lay et le LA Times, les vrais inventeurs de Flamin Hot Cheetos se trouvent être plus d’une personne. Fred Lindsey, un vendeur de Chicago avait remarqué l’augmentation des ventes de collations épicées, voulait que Frito-Lay soit impliqué dans la tendance à la révolte. Un chef de produit nommé Sharon Owens a pris en charge le développement de la collation épicée. Lynne Greenfield avait proposé le nom, la saveur, les idées d’emballage. Flamin Hot Cheetos était entré sur le marché test en 1990, soit deux ans avant que Montañez ne dise qu’il avait fait sa présentation à l’entreprise en 1992.

Scénariste Lewis Colick, qui est derrière le scénario pour Flamin ‘chaud, défend maintenant le film d’Eva Longoria contre les allégations selon lesquelles l’histoire d’origine de la collation épicée est fausse. Il a ceci à dire sur l’authenticité derrière l’histoire vendue aux masses.

« Je pense que l’histoire est assez vraie. Le cœur, l’âme et l’esprit de l’histoire sont vrais. C’est un gars qui devrait rester le visage de Flamin ‘Hot Cheetos. Plus vous parlez à Richard, plus vous vous rendez compte que c’est un gars extraordinaire qui a traversé beaucoup de choses. Ce n’est pas seulement un concierge qui a fait un brainstorming. «

Colic continue à dire que le LA Times n’est pas juste, appelant leur article sur Montanez, « un travail à succès sur un très bon individu honnête qui est une source d’inspiration pour la communauté latino pour des raisons justifiables. Richard a-t-il embelli un peu? mémoire défectueuse ici ou là? Qui sait? La vérité est le produit. » Montañez lui-même est également intervenu pour sa propre défense.

« Tout ce que je peux vous dire, c’est ce que j’ai fait. Tout ce que j’ai, c’est mon histoire, ce que j’ai fait dans ma cuisine. »

Le LA Times avait demandé à Montañez de leur répondre personnellement, mais Montañez a refusé de le faire. Ses médias sociaux n’ont pas non plus été mis à jour depuis un certain temps maintenant. Alors, quand il s’agit de remercier l’inventeur de Flamin Hot Cheetos, qui remercions-nous exactement? De quel côté de l’histoire devrions-nous croire? Searchlight n’a pas encore fixé de date de sortie pour le prochain biopic, et ni les acteurs ni les producteurs du prochain film n’ont encore répondu aux récentes affirmations.

