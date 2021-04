Anthomy Mackie est la nouvelle et authentique "Capitaine Amérique"

Sam Wilson / Falcon par Anthony Mackie est une tendance dans les réseaux sociaux de manière importante, après les événements de l’épisode 5 de Le faucon et le soldat de l’hiver.

ATTENTION, SPOILERS À L’AVANCE

Dans le nouvel épisode de la série Disney +, Falcon et The Winter Soldier, Sam Wilson se retrouve au sol en tant que Falcon lorsque ses ailes sont détruites dans sa bataille contre Captain America de John Walker. Cependant, le temps d’arrêt s’avère être transformateur pour Sam car il accepte enfin pourquoi et comment un homme noir peut devenir Captain America.

La puissance et la profondeur de la confrontation de Sam avec l’héritage de Captain America résonnent vraiment chez les fans, tout comme les photos du physique de Mackie, dans son montage d’entraînement du! Capitaine Amérique!.

Jetez un coup d’œil à l’amour que Sam Wilson reçoit maintenant d’Anthony Mackie alors qu’il devient enfin le nouveau Captain America du Univers cinématographique Marvel.

Maintenant avec un nouveau Captain America avec des principes et des valeurs, il reste à voir ce que le dernier épisode de The Falcon et The Winter Soldier nous apportera.