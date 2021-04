« Le Serpent »: Charles Sobhraj, est-il vivant? Où se trouve le tueur en série

« Le serpientet»Sur Netflix raconte l’histoire vraie et déchirante du tueur en série français Charles Sobhraj joué par Tahar Rahim. Sobhraj était connu sous le nom de Serpent, de Bikini Killer et de Splitting Killer et aurait tué environ 20 personnes dans les années 1970 à travers l’Asie.

Au cours de l’année dernière, Netflix est devenu un véritable chef de contenu policier certifié, publiant des documentaires effrayants comme « Meurtre parmi les mormons » Y « Scène de crime: la disparition « à « L’hôtel Cecil » et redémarrer des séries classiques comme « Mystères non résolus », La plupart de ses premières de ce genre sont devenues très populaires auprès du public.

« Le serpent« après sa première sortie de prison, il aurait vendu les droits de son histoire à un producteur français pour 15 millions de dollars et aujourd’hui, la série recrée son histoire, y compris les témoignages recueillis dans « Serpentin« , de Thomas Thompson, qui raconte non seulement les crimes de Sobhraj, de son partenaire Marie – Andrée Leclerc Oui Ajay chowdhury, mais aussi la déchirante enquête du diplomate néerlandais Herman Knippenberg.

De toute évidence, il est le héros de l’histoire. Oui ok « Le serpent » fictifs certains aspects de l’histoire, principalement le dialogue est complètement composé, l’histoire sous-jacente et ses protagonistes sont réels. Actuellement après le succès de la série pour le public, un doute latent est: Le serpent est-il toujours vivant aujourd’hui? Voici ce que l’on sait sur la localisation de Charles Sobhra.

CHARLES SOBHRAJ EST-IL VIVANT?

Les écrivains Richard Warlow et Toby Finlay racontent les crimes de Sobhraj en huit épisodes. (Photo: Youtube)

Charles Sobhraj a été arrêté en Katmandou, Népal au 2003, six ans après sa sortie de prison Inde. Sobhraj a été reconnu coupable et emprisonné pour la première fois en Inde depuis 1976 à 1997 pour le meurtre des Français Jean-Luc Solomon lors d’un vol à Bombay.

le 17 février 1997, Sobhraj, de 52 ans, a été libéré de la prison de Tihar et la plupart des mandats d’arrêt, des preuves et des témoins ont été perdus. Il n’avait pas non plus d’autres ordonnances d’extradition et a pu retourner à France. Après sa libération, il est retourné à Paris, faisant la promotion de son infamie dans les médias tabloïd.

Cependant, dans 2003, retour à Népal, d’où un journaliste « The Himalayan Times « il l’a vu dans la rue. Le journaliste l’a suivi pendant deux semaines et a publié un reportage dans « The Himalayan Times », après quoi la police de Népal rapidement arrêté Sobhraj dans le casino de hôtel Yak et Yeti et l’affaire du meurtre de Connie Jo Boronzich, 29, et Laurent Carrière, 26 ans.

Dans La Serpiente de Netflix, il y a des spéculations sur les circonstances qui ont conduit le criminel à commettre ses crimes. (Photo: BBC)

Après son arrestation, Sobhraj a donné une explication à la presse en 2004, affirmant qu’il était là pour faire un documentaire. Il a également nié les charges retenues contre lui. Sobhraj vit encore aujourd’hui et est actuellement en prison à Katmandou au Népal. Il purge actuellement une peine d’emprisonnement à perpétuité pour les meurtres du routard américain. Connie Jo Boronzich, de 29 anset le touriste canadien Laurent Carrière, de 26 ans.

Ils ont été assassinés fin décembre 1975 au Népal. Sobhraj Il a fait appel de la condamnation, affirmant qu’il avait été condamné sans procès. Son épouse, Chantal compagnon, qui a vécu dans France, a présenté un cas devant le Cour européenne des droits de l’homme contre le gouvernement français pour avoir refusé de l’aider. Sa condamnation a été confirmée par le Cour d’appel de Voyou au 2005.

Au moins 12 meurtres sont attribués à « The Serpent ». (Photo: BBC)

En juillet 2008, a publié un communiqué de presse par Nihita biswas, a dénoncé sa fiancée, déclarant qu’aucun tribunal ne l’avait reconnu coupable de meurtre et avait demandé aux médias de ne pas le qualifier de tueur en série. Deux ans plus tard, en juillet de 2010, les Cour suprême du Népal a confirmé le verdict rendu par le tribunal de district de Katmandou la réclusion à perpétuité pour le meurtre de Connie Jo Bronzich et un an de plus, plus une amende pour entrée illégale Népal.

En avril 2017, quand j’avais 72 ans, Sobhraj a demandé sa libération devant un tribunal de Katmandou, faisant valoir les nouvelles lignes directrices de la Manuel de la prison du Népal qui garantit la libération automatique des prisonniers 72 ans. Selon divers rapports, Sobhraj Il a subi plusieurs chirurgies à cœur ouvert et devrait en subir d’autres.

COMMENT CHARLES SOBHRAJ A-T-IL ÉTÉ CAPTURÉ?

Sobhraj est né à Saïgon occupée par les Japonais en 1944. (Photo: The Sun)

Il était si habile à échapper aux autorités qu’il est devenu l’homme le plus recherché Interpol, mais a finalement été pris dans 1976, selon « L’indépendant ». Sa folie meurtrière a pris fin lors d’une fête en New Delhi, où Sobhraj essayé de droguer 22 membres d’une tournée française. Cependant, certaines personnes ont réussi à rester éveillées malgré la drogue et ont appelé la police pour expliquer ce qui s’était passé.

Le couple français Nadine Oui Remi Gires, voisins de Sobhraj en Thaïlande, ils ont risqué leur vie pour s’assurer qu’il était attrapé. « Quand Charles a été arrêté, j’ai célébré avec une bouteille de champagne », Il a dit Nadine au Daily Mirror. Elle dormait avec une batte de baseball sous son lit au cas où il tenterait de l’attaquer pendant son sommeil.

«Je ne me sens pas coupable parce que je sais que j’ai fait tout mon possible pour arrêter les meurtres. Et je peux vous dire que c’était une bonne leçon. Maintenant, je fais très attention aux personnes que je rencontre « . Sobhraj il a été emprisonné pendant 12 ans, initialement pour le meurtre de deux touristes. Mais dix ans plus tard, il a drogué des gardiens de prison indiens et s’est échappé pendant un mois avant que les autorités ne le reprennent, a-t-il rapporté. « L’indépendant ». Il a été emprisonné pendant une autre décennie.