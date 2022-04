Alain Delon a demandé l’euthanasie et a déjà dit au revoir à sa famille et à ses followers

célébrités

L’acteur peut accéder au suicide assisté grâce à sa nationalité suisse où cette ressource est légale. Delon laissera un héritage inépuisable et restera dans les mémoires comme l’une des grandes figures de la France.

© GettyAlain Delon

Alain Delon est l’une des figures les plus emblématiques du cinéma français et un artiste qui a su conquérir le monde entier avec son talent ainsi qu’avec une prestance et une prestance qui lui ont valu le titre de « Le plus bel homme » de la planète. Aujourd’hui, à 86 ans, cette figure du monde du théâtre a décidé de dire ça suffit et, dans une conversation avec son fils, il a demandé l’euthanasie à la suite des problèmes de santé qui l’affligent.

Non seulement cela, l’année dernière, sa femme Nathalie Delon Il est décédé d’un cancer du pancréas agressif et n’a pas pu accéder à l’euthanasie car il s’agissait d’une procédure illégale en France. Cette situation a marqué l’interprète qui a également subi un double AVC en 2019 qui a affecté son état physique et mental. Aujourd’hui Alain Delon Il est convaincu qu’il veut arrêter de vivre et c’est pourquoi il a demandé la « le suicide assisté » ce qui est légal en Suisse où il a la nationalité.

Une fin inattendue

Anthony Delon, le fils de la star, a confirmé cette demande déjà envisagée par son père qui a par le passé déclaré : « L’euthanasie est la chose la plus logique et la plus naturelle à faire. À partir d’un certain âge et d’un certain temps, nous avons le droit de quitter ce monde en paix sans le soutien d’un hôpital ou d’appareils de survie ». Le fils a promis à son père de l’accompagner dans ses derniers instants de vie.

« Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont accompagné au fil des années et m’ont apporté un grand soutien, j’espère que les futurs acteurs pourront trouver en moi un exemple non seulement sur le lieu de travail, mais dans la vie de tous les jours, entre victoires et défaites. Merci Alain Delon”, a fait remarquer une déclaration partagée avec la presse et qui suggère le désir de l’artiste d’être rappelé par ses pairs. Celles d’aujourd’hui et celles de toujours !

Alain Delon est devenu célèbre avec des films comme Plein soleil, L’éclipse et le léopard, entre autres. La carrière de ce Français à la présence indéniable a fait de lui l’une des grandes figures du cinéma international et il a remporté des prix tels que Le césar de 1985 pour la meilleure performance de cette année et un ours d’or pour la reconnaissance de sa carrière dans Festival du film de Berlin. En 2019, lors de la festival du film de Cannesa été récompensé par La palme d’or. Un homme qui vivra à jamais dans la mémoire populaire.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂