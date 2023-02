Ant-Man : Quantumania : Evangeline Lilly veut un film solo sur les guêpes

Avec le film »Ant-Man et la Guêpe : Quantumania » sur le point de faire sa première, l’actrice Évangéline Lilyqui joue le rôle de Hope van Dyne, mieux connue sous le nom de The Wasp, a déclaré qu’elle aimerait voir son personnage obtenir un film solo.

Lors de la première du prochain film de l’univers cinématographique Marvel, Lilly a parlé de ses aspirations à avoir un nouveau spin-off. « Je vais déclarer que je pense qu’il serait peut-être temps de faire un film indépendant sur Wasp », a-t-il déclaré.

Quant à l’intrigue du projet potentiel, Lilly a exprimé son enthousiasme à l’idée d’explorer les aspects invisibles de son personnage. « Au début, on a l’impression qu’il y a une obscurité en elle qui aurait pu mal tourner. Je veux vraiment en savoir plus à ce sujet », a-t-il expliqué.

Il a poursuivi en disant: « Tout le reste depuis lors a vraiment été à propos de sa compétence et de son intégrité. Mais il y a plus pour elle que de la compétence et de l’intégrité. Quelles sont les choses qui sont dangereuses pour elle? Quels sont ses vices? Pourrait-elle s’effondrer ou Pourrait-il se tourner vers le côté obscur ? C’est là que j’aimerais aller.

Lilly a d’abord fait ses débuts en tant que Hope van Dyne dans »Ant-Man », où elle a été présentée comme la fille du scientifique Hank Pym, un agent du SHIELD joué par michel douglas. Ici, elle a été chargée d’aider la recrue de son père, Scott Lang, joué par Paul Rudd qu’à l’avenir, il reprendrait le rôle d’Ant-Man.

Le personnage de Lilly est devenu plus pertinent dans l’UCM lorsqu’elle est devenue l’héroïne de » Ant-Man and the Wasp », apparaissant également dans la bataille finale de »Avengers : Fin de partie ». Au cours de ce dernier film, nous avons vu The Wasp accompagné d’autres héroïnes, de nombreux fans demandant un film Avengers entièrement féminin, un projet qui enthousiasme Lilly.

« Oui ! J’aimerais être dedans. J’aimerais que cela se produise », a expliqué l’actrice. « Ce jour-là, nous avons fait la scène dans ‘Endgame’ où il n’y avait que nous, les femmes, c’était le jour le plus spécial que j’ai jamais eu. C’était peut-être lié au jour le plus spécial que j’ai jamais eu en tournant un film Marvel.

En attendant, les téléspectateurs pourront voir Lilly dans » Ant-Man and the Wasp: Quantumania », qui sortira en salles le 17 février.