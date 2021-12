Quand est-ce que Pam & Tommy sera vu sur Star + Latin America ?

L’arrivée de Étoile + à Amérique latine Il a permis aux utilisateurs d’accéder à un contenu exclusif qui vaut vraiment le détour. Séries et films de tous les genres sont venus sur la plate-forme de streaming pour devenir une proposition intéressante à laquelle du contenu original a été ajouté. En ce sens, il arrivera très prochainement au service d’abonnement Pam & Tommy et ici nous vous disons quelle sera votre date de sortie.

Basée sur le véritable scandale qui a commencé avec la première vidéo virale, la série originale sortira très bientôt ses trois premiers épisodes. De cette façon, l’expérience qu’ils ont vécue sera abordée Pamela Anderson et Tommy Lee lorsqu’un homme leur a volé une vidéo intime et l’a publiée sur Internet, ce qui a entraîné l’un des problèmes médiatiques les plus importants de la les années 90.

Si l’histoire était déjà suffisamment convaincante pendant qu’elle se déroulait, maintenant la production de Étoile + aura un Distribution stellaire qui ajoutera de l’attrait à la mini-série. Est-ce qu’ils ne seront rien de moins que Lily James et Sebastian Stan ceux chargés d’interpréter les protagonistes du scandale sexuel qui a marqué un avant et un après. Ils compléteront également le casting avec leurs performances Nick Offerman, Taylor Schilling et Seth Rogen.

Mais… quand la série sera-t-elle vue en streaming depuis l’Amérique latine ? Tel que divulgué Étoile +, les trois premiers épisodes arriveront dans février l’année prochaine et deviendra l’un des grands paris de la 2022. A noter que la production sera en charge de Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Alex McAtee, Megan Ellison, Sue Naegle et Ali Krug.

Autrement dit, dès le deuxième mois de l’année, on pourra apprécier le scénario de Rob Siegel et DV DeVincentis et la réalisation de Craig Gillespie. Ethan Tobman, chef décorateur de Pam & Tommy Il a maintenu en dialogue avec Spoiler : «Le public est prêt à dire qu’il s’agit d’une série exploitante ou sexiste. Cependant, nous devons souligner le niveau d’humanité, d’empathie et de sympathie que nous avons eu pour son histoire”.

