9 conseils pour les débutants Souls : Comment se préparer pour l’Elden Ring !

Indépendamment du fait que Âmes sombres, âmes démoniaques, transmises par le sang ou Sekiro: Si vous n’avez jamais joué à un jeu du studio de développement FromSoftware, il peut être difficile de démarrer. Pour que vous puissiez bien vous entendre avec les titres populaires, nous vous avons neuf conseils pour les débutants Souls compilé. À partir du 25 février 2022, vous pourrez également Anneau Elden mettre.

Renforcez votre tolérance à la frustration

la Jeux d’âmes sont connus pour être durs à cuire. Parce qu’il pas de niveau de difficulté sélectionnable là, vous devez gérer les adversaires comme FromSoftware vous le dit. Surtout pour les débutants, ça peut vite être frustrant si on coince sur certains boss ou passages.

En préparation, il est recommandé augmenter votre propre tolérance à la frustration. Cela vous aidera à ne pas vous décourager face à un échec et à continuer. Vous pouvez, par exemple, régler d’autres jeux sur un niveau de difficulté plus élevé ou jouer aux soi-disant Soulslikes. Ils sont similaires dans leur concept à Dark Souls et peuvent être un peu plus simples. Si vous êtes principalement intéressé par l’Elden Ring, les autres originaux sont toujours votre meilleur point de départ.

Peu importe qu’il s’agisse d’originaux ou de soulslikes : vous avez besoin d’un niveau élevé de tolérance à la frustration. © De Software/Bandai Namco (Dark Souls)

Beaucoup aiment ces jeux précisément à cause de cela défi constant, mais avant tout, ils doivent être amusants. Ne vous découragez donc pas si cela ne fonctionne pas tout de suite. Relevez-vous et affrontez à nouveau le combat.

La pratique crée des maîtres

Tout le monde commence petit. Vous devez d’abord vous habituer au gameplay des parties Souls, surtout si vous n’avez aucune expérience avec le genre. Plus vous jouez, plus vous vous améliorez avec le temps. Les jeux ne sont pas si difficiles parce que les adversaires causent des dégâts excessifs, mais parce qu’ils ne vous pardonneront pas une seule erreur.

Aussi différents que soient les jeux, vous devez vous entraîner pour chacun d’eux. © De Software/Activision (Sekiro)

Le deuxième ou le troisième titre de ce genre vous sera plus facile que le premier. Si Dark Souls est trop maladroit pour vous, essayez d’abord Sekiro: Shadows Die Twice. Si c’est trop rapide pour vous ou si vous avez du mal à parer, Bloodborne est un bon choix. Cela vous donnera progressivement un meilleure sensation pour les jeux, sachez à quoi faire attention et percez plus rapidement les tactiques de vos adversaires.

La force se trouve dans la sérénité

Certaines choses sont faciles à dire, mais beaucoup plus difficiles à faire. Il en va de même pour le troisième conseil : Reste calme. Les patrons en particulier peuvent être intimidants, vous rendant nerveux et agité. Les jeux exploitent également sans vergogne les pressions sauvages sur les boutons, puis vous écrasent vraiment dans le sol.

Comme vous ne pouvez pas vous arrêter au milieu de la plupart des parties, vous n’avez pas le temps de reprendre votre souffle. C’est d’autant plus important aller au combat aussi détendu que possible. Les soi-disant « rouleaux de panique » sont également notoires, c’est-à-dire si vous évitez trop tôt ou trop souvent par réflexe ; qui fait de vous une cible facile.

Les ennemis sont intimidants, mais ne les laissez pas vous décourager. © FromSoftware/SIE (Bloodborne)

Alors essaie de rester calme et lève-toi le bon moment respecter. C’est similaire avec la guérison : n’utilisez pas de fiole d’Estus, de gourde ou de flacons de sang avec peu de dégâts, sinon vous manquerez la guérison plus tard. Assurez-vous également que votre personnage a le temps de terminer l’animation. Sinon, vous serez interrompu et vous vous réveillerez la tête battante autour du feu de camp.

Invitation à danser

Les jeux Souls ne pouvaient pas avoir moins en commun avec la danse de salon. Ou est-ce? Au sens le plus large, les boss vous défient non seulement de vous battre, mais aussi de danser. Chaque ennemi a un ensemble unique d’attaques et de mouvements. Cela se transforme en une sorte de chorégraphiedont vous pouvez profiter.

Ne vous inquiétez pas, les patrons ont aussi peur de vous que vous d’eux. Ou? © FromSoftware/Bandai Namco (Dark Souls 3)

Bien sûr, ils ne suivent pas obstinément un processus spécifique, mais changent leurs mouvements et réagissent à vos actions. Mais avec le temps ça se cristallise rythme que vous pouvez utiliser comme guide. Cela vous permet non seulement de savoir à quelle fréquence frapper et quand reculer, mais aussi quand c’est un moment sûr pour guérir ou utiliser d’autres objets.

Cette stratégie fonctionne particulièrement bien contre les adversaires humanoïdes. Même si cela deux, trois ou vingt tentatives prend du temps, mémorisez les schémas de votre homologue. Aussi frustrante que puisse être la défaite (mais vous êtes prêt à y faire face), vous emportez toujours quelque chose avec vous pour réessayer.