Chris Hemsworth se moque de frère Liam dans un message d’anniversaire en lui disant de « se mettre en forme »

La série de photos partagées comprenait l’un des plus jeunes frères Hemsworth torse nu et déchiqueté ainsi qu’un autre cliché de lui se réveillant avec des ballons, des fleurs, des cadeaux et un gâteau.

Cela est venu après que Chris ait partagé une photo de lui et de son fils se tenant la main. Le cliché comportait un puissant combo épaule et triceps impressionnant.

Une personne a convenu: « Merde Thor, comment lancez-vous ce marteau et ne tombez-vous pas avec ces jambes négligées mon homme? Doublez ces jours de jambes et réduisez le bras et la poitrine et obtenez plus de symétrie. »