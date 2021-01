4 utilisations du NFC que vous ne connaissiez sûrement pas

Telephone Portable Incassable, Blackview® BV6300 Pro Smartphone Débloqué 4G (Quad Caméra 16MP, Android 10, Helio P70 Octa-Core, 6Go+128Go, Batterie 4380mAh, 5.7") Smartphone Antichoc Étanche, NFC/GPS

🔥【Quad Caméra Arrière 16MP+Caméra frontale 13MP+HDR】①BV6300 Pro smartphone incassable avec une caméra principale 16MP, une caméra ultra-grand angle de 120° et 8MP, une caméra macro 2MP et une caméra d’assistance de 0.3MP, pour vous offrir des perspectives plus larges et de qualité. ②La caméra frontale de 13MP peut optimiser vos selfies des images plus naturelles et belles. ③En activant le mode HDR, les photographies en contre-jour peuvent offrir une excellente clarté. (Mode Nuit/Mode Ralenti) 🔥【6Go+128Go+Helio P70/Octa-Core】①Smartphone etanche dispose 6Go de mémoire vive pour offrir à votre téléphone une utilisation fluide. Les 128Go d’espace mémoire vous permettent de télécharger plus de vos application favorites (SD 128Go). Mémoires sont suffisantes pour disposer d’une expérience de jeu fluide, vous permettant de profiter de vos temps libres sans stress. ②Puissant processeur Helio P70 à huit coeurs est adapté à une utilisation multitâches avec de nombreuses applications gourmandes 🔥【Android 10+Batterie 4380mAh+Garantie 2ans】①La dernière version du système d’exploitation Android 10 a été optimisé pour la navigation par gestes, le mode sombre, le mode gris, l’utilisation nocturne, le contrôle la vie privée et la navigation fluide. ②BV6300 Pro portable incassable est équipé d’une batterie de grosse capacité de 4380mAh et d’une charge rapide de 9V/2A, cette batterie durable vous permet une utilisation prolongée du smartphone antichoc. Charge sans fil rapide 10W, Type-C, OTG 🔥【Ultra-Mince 11.6mm + Étanche/Antipoussière/Anti-Chute】①Le BV6300 Pro est le téléphonetout terrain de Blackview le plus fin et le plus léger. ②Telephone antichoc est capable de résister à une immersion dans l’eau de 30 minutes à une profondeur de 1.5m. Le niveau de d’étanchéité IP68 et IP69K vous donnent un bon aperçu de ses performances face à l’eau, la température et la pression. Le téléphone a été conçu pour résister à une chute d’une hauteur1.5m et est parfaitement étanche à la poussière 🔥【Ecran 5.7" In-cell+Corning Gorilla Glass 3+Certification CE】①La technologie de l’écran In-cell améliore grandement sa sensibilité, ce qui permet une meilleure lecture par temps ensoleillé et réduit les aberrations chromatiques. L’écran est plus fin et léger. ②Résistance du Gorilla Glass 3 telephone antichoc 4g améliore résistance aux chûtes de l’écran, vous permettant de rester serein face aux problèmes de casses de l’écran. ③Clone phone, Opera, Bien être digital&contrôle parental, Box tune