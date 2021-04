120 gigapixels: c’est à quel point la plus grande photo jamais prise de New York est énorme et époustouflante

Nous avons vu la Voie lactée à 46 gigapixels, le Soleil à 230 gigapixels, le Mont Blanc à 365 gigapixels et la Lune à 400 mégapixels, mais maintenant c’est au tour de New York. Et c’est qu’EarthCam a publié la plus grande photographie jamais prise de New York, une photo de 120 gigapixels (ou ce qui est pareil, 120 000 millions de pixels) qui a été prise avec la récente Gigapixel Cam X80 de l’Empire State.

L’image peut être visualisée et agrandie (et agrandie et agrandie) via ce lien. Bien qu’il soit vrai qu’une image d’une telle taille et d’un tel poids pourrait avec n’importe quelle connexion Internet et navigateur, le Web charger l’image par tuiles à mesure que nous nous rapprochons d’un point. La performance est très bonne et la vérité est que le résultat est impressionnant.

Voir à des kilomètres

Comme l’explique Brian Cury, PDG d’EarthCam, dans une interview avec Petapixel, le Gigapixel Cam X80 a été utilisé pour prendre cette photo, qui combine un Sony a7R IV et une monture Sony FE 70-300mm f / 4.5-5.6 G avec le calcul et le propre boîtier de la société. Même si le Gigacam est conçu pour prendre 80 photos gigapixels (qui ne sont pas rares non plus), l’équipe a réussi à le presser au maximum pour prendre une photo de 120 gigapixels.

Si nous voulions imprimer cette photo, nous ne pourrions pas utiliser un papier conventionnel, car la photo imprimée à 300 DPI mesure 41,45 mètres de large. Cela revient à dire qu’il a une largeur équivalente à 140 feuilles A4 horizontalement. Ce n’est pas pour moins, puisque l’appareil photo prend des images de 61 mégapixels qui, plus tard, sont combinés sur le serveur pour créer la photo finale. Dans certaines zones de l’image, vous pouvez voir des voitures et découper des zones qui sont précisément le résultat de la combinaison de plusieurs photos en une seule.

Madison Square.

Statue de la Liberté.

World Trade Center.

Pont de Brooklyn.

Selon Cury, « cette photo a probablement été réalisée sur plusieurs semaines », mais elle est capable de prendre des photos plus petites, 2,6 gigapixels, en un quart d’heure en prenant 77 photos à 70 millimètres. Le résultat, évidemment, ne serait pas si frappant. Il y a aussi des tricheries sur la photo, car certaines zones, comme la Statue de la Liberté, ont été photographiés à des moments d’éclairage optimal. En tout cas, la photo globale est incroyable.

Dans la vidéo ci-dessous ces lignes, vous pouvez voir certaines zones sélectionnées par EarthCam, bien qu’il soit également possible d’accéder à la photo sur ce lien pour jouer avec nous-mêmes.

