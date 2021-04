Aléatoire: déchirez et déchirez vos étagères avec ces adorables figurines DOOM

Silumen Miroir Sur Pieds Avec 3 Étagères 43 X 36 X H136 Cm

- Ce miroir vous sera très utile : il fait office de rangement grâce à ses trois étagères - Vous gagnez de plus en plus de place de rangement - Sa hauteur de 136 cm vous permettra de vous observer tranquillement Un élément encore plus pratique pour vos rangements ! Voici le Miroir sur pieds avec 3 étagères 43 x 36 xH136 cm, parfait pour votre chambre ou salle de bain, il s'installe facilement. Vous n'arrivez pas à vous organiser, vous vous demandez ou placer votre brosse à cheveux ? Vos palettes de maquillages ? Optez pour ce miroir qui vous donne un de ces coup de main ! Dressing ou chambre, aménagez votre pièce avec ce meuble N'hésitez plus, c'est un élément de décoration à part entière ! Ce design vous fera avoir un meuble atypique dans votre maison. Disposez vos accessoires sur les 3 étagères pour mieux vous organiser. Vous pourrez enfin vous apprêter sereinement.