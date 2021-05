Zurkon Jr. nous guide à travers les armes et la traversée dans Ratchet & Clank: Rift Apart Video

Ratchet & Clank: Rift Apart n’est qu’à quelques semaines, et comme pour toute vie intelligente dans la galaxie, nous sommes super excités. C’est une bonne chose qu’Insomniac Games continue de publier de nouvelles captures d’écran et de nouvelles vidéos pour nous permettre de continuer. La dernière bande-annonce de l’exclusivité PlayStation 5 est intégrée ci-dessus, et c’est un aperçu en quelque sorte qui explique certaines des armes et des options de traversée du titre.

Animée par Zurkon Jr., la vidéo montre le Rift Tether, vous permettant de déformer Ratchet dans de nouvelles zones en un éclair. Le robot de la taille d’une pinte parle également du Phantom Dash, qui est le terme du jeu pour le mouvement d’esquive qui voit Ratchet disparaître pendant un moment.

La vidéo change ensuite de vitesse pour se concentrer sur les armes, et nous voyons des extraits de gameplay présentant des armes nouvelles et anciennes. Ceux-ci incluent Buzz Blades, Blackhole Storm, The Enforcer, et plus encore. Ce n’est pas une liste exhaustive d’armes, mais cela montre à quel point l’arsenal est imaginatif – comme d’habitude.

Cette vidéo semble être la première d’une série, nous avons donc hâte d’entendre plus de Zurkon Jr dans la perspective de son lancement.