Zootopia+, série Disney Plus : bande-annonce et date de sortie

le service de streaming Disney+ vient de dévoiler la bande-annonce de sa nouvelle série animée »Zootopie+ » quelques jours seulement avant sa première. L’avance nous montre de petits fragments des 6 épisodes de la série, basée sur le film à succès »Zootopia », chacun d’eux ayant des protagonistes différents des personnages secondaires du film.

Sa première arrivera le 9 novembre en racontant des histoires qui se sont produites au cours du film original. Disney + a révélé chacun des noms de chapitre, étant » The Real Rodents of Little Rodentia », » Duke the Musical », » The Godfather of the Bride », » Hopp on Board », ‘ ‘ So You Thing You Can Prance’ et ‘Dinner Rush’.

Les épisodes de » Zootopia + » se dérouleront en même temps que le film original, chacun portant des références à des films et séries populaires réels. Les directeurs Rick Moore Oui Byron Howardont précédemment déclaré vouloir explorer davantage le monde de Zootopia à l’avenir, cette série étant la réponse pour reprendre le grand monde qu’ils ont créé dans le film Disney.

« Il y a tellement de choses dont nous parlons que nous n’avons jamais vraiment intégrées », a expliqué Howard. « Nous le disions auparavant, vous pouvez aller un peu à Sahara Square dans ce film. Il y a toute une zone de dunes que nous avions dans certaines parties de le film. que nous avons coupé. Seuls le district de la forêt tropicale, la place du Sahara et la ville de la toundra sont des zones si bien rangées qu’elles sont des mondes en soi, où vous pourriez faire un film entier rien qu’en eux.

Comme discuté ci-dessus, chacun des épisodes abordera des histoires différentes. Hopp on Board suivra les parents de Judy Hopp essayant de retrouver leur plus jeune fille, avant qu’elle ne saute dans le train qui a amené sa sœur aînée à Zootopia. »The Real Rodents of Little Rodentia » parodie la série »The Real Housewives », où elle suit Fru Fru et ses amis qui planifient un défilé de mode.

»Zootopia+ » est une série parfaite pour tous les fans du film original qui voulaient voir plus de l’univers créé par Disney.