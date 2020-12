Zoom était l’application la plus téléchargée sur iPhone en 2020

Les applications que nous installons sur nos smartphones reflètent dans une certaine mesure notre curiosité et surtout nos besoins; il n’est donc pas surprenant qu’en 2020 l’application la plus populaire et la plus récompensée surMagasin d’applications d’iOS est étroitement liée à la pandémie qui ravage la planète depuis le début de l’année. C’est le Plateforme d’appel vidéo Zoom, qu’Apple a certifié comme logiciel le plus populaire de l’année sur ses terminaux mobiles dans le cadre de ses récompenses annuelles dédiées aux applications de sa boutique numérique.

Zoom a été la première application dans les classements des logiciels gratuits les plus téléchargés sur iPhone et iPad, démontrant que les appels vidéo ont été de loin le besoin le plus demandé dans le monde entier. Avant que des plates-formes telles que Google Meet et Facebook Messenger ne rattrapent l’application d’origine chinoise, Zoom est devenu en quelques semaines un véritable synonyme d’appels vidéo, comme Skype est devenu au début des années 2000: l’application après tout vous permet d’entrer facilement en contact non seulement avec amis et parents, mais aussi aux millions de personnes qui ont dû aborder le concept de travail intelligent en cette année de restrictions et de distanciation sociale.

L’application Zoom a évincé des premières positions des vrais conifères avec des centaines de millions d’utilisateurs actifs chaque mois derrière. Sur iPhone, en effet, YouTube est en quatrième position suivi d’Instagram, Facebook, Snapchat, Messenger et Gmail. Sur la deuxième et la troisième marche du podium, deux autres applications ont explosé cette année: la plateforme chinoise de partage de vidéos TIC Tac et le service de streaming Disney +, une fois de plus pour souligner les priorités qui nous ont guidés collectivement dans une période de semi-confinement comme celle-ci.

Voici les autres logiciels qui ont gagné une place dans le classement de l’App Store, avec l’espoir qu’en 2021 les premières positions seront occupées par des applications d’un autre type.

Meilleures applications iPhone gratuites

1. ZOOM

2. Tiktok

3. Disney +

4. YouTube

5. Instagram

6. Facebook

7. Snapchat

8. Messager

9. Gmail

10. Application Cash

Meilleures applications iPhone payantes

1. TouchRetouch

2. Procreate Pocket

3. Météo du ciel sombre

4. Facetune

5. HotSchedules

6. Veille AutoSleep Track

7. Les semaines des merveilles

8. SkyView

9. Shadowrocket

10. Sky Guide

Meilleurs jeux iPhone gratuits

1. Parmi nous!

2. Call of Duty: Mobile

3. Roblox

4. Surfeurs de métro

5. Ink Inc. – Dessin de tatouage

6. Magic Tiles 3: Jeu de piano

7. Brain Test: Puzzles délicats

8. Brain Out

9. Maître des pièces

10. Cube Surfer!

Meilleurs jeux iPhone payants

1. Minecraft

2. Plague Inc.

3. Attention!

4. Monopole

5. Bloons TD6

6. Geometry Dash

7. NBA 2K20

8. Grand Theft Auto: San Andreas

9. Le jeu de la vie

10. True Skate