Zoom a gagné 670 millions de dollars, mais ne paiera aucun dollar d’impôts

L’arrivée de COVID-19[feminine elle a mis des millions de personnes, de familles et d’entreprises en crise, enrichissant quelques individus qui ont pu profiter de la nouvelle normalité imposée par la pandémie. Parmi eux se trouve l’application d’appel vidéo Zoom: littéralement inconnue avant 2020, la plateforme est devenue l’un des services Internet les plus utilisés au monde. Pourtant – malgré l’énorme fortune accumulée – la maison de développement il ne rendra pas un dollar à la communauté dans son pays: plusieurs observateurs en ligne le soulignent, sur la base des informations financières communiquées par l’entreprise aux investisseurs ces derniers jours.

Des revenus sans précédent

Parmi ceux qui ont mis en lumière les comptes de Zoom se trouve CBS, même si la première source d’information est les documents sur les activités financières du groupe pour l’exercice 2020, divulgués par Zoom lui-même. Au cours de la période de 12 mois qui s’est terminée le 31 janvier 2021, le groupe a perdu 672 millions de dollars des activités liées aux abonnements aux comptes professionnels de son service de visiophonie. Si le chiffre n’est pas comparable à ceux que gagnent des géants du calibre de Facebook et d’Amazon en un an, il reste impressionnant surtout compte tenu des revenus de Zoom de l’année précédente: seulement 21 millions de dollars. La distanciation sociale imposée par Covid-19 a fait augmenter les revenus du groupe de 3200%, mais cette chance soudaine selon toute probabilité aucun paiement ne sera effectué dans les coffres du pays où Zoom a son siège social, à savoir les États-Unis.

Le stratagème

La raison est simple: au cours de l’exercice précédent, Zoom a accumulé un Crédit d’impôt de 300 millions de dollars que le groupe avait et a toujours le droit d’exploiter cette année et les années suivantes. Une partie de ce crédit servira à réduire à zéro le montant dû à l’administration fiscale en 2021 par rapport aux revenus obtenus en 2020, mais pas seulement: à partir de cette somme il restera encore une partie du crédit que le groupe pourra utiliser comme une réduction sur les taxes relatives à l’année qui vient de commencer. Pour obtenir ce résultat, Zoom – dénonce l’Institut sur la fiscalité et la politique économique – utilise des astuces communes à de nombreuses multinationales, dont lautilisation d’options d’achat d’actions substantielles comme rémunération pour les cadres. Des stratagèmes similaires permettent aux entreprises d’afficher des dépenses disproportionnées dans le budget par rapport à celles réellement engagées mais ils ne sont pas illégaux, du moins en ce qui concerne la manière dont les règles fiscales américaines sont actuellement conçues.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂