Zombie Army 4 conclut la campagne Death from Above avec Dead Zeppelin, disponible maintenant sur PS4

Le monde ne cesse de tourner et Rebellion continue de proposer de nouvelles façons de massacrer les morts-vivants. Zombie Army 4: Dead War a reçu un flux constant de nouveau contenu via les passes de saison. La dernière mise à jour majeure arrive aujourd’hui sur PlayStation 4 et ajoute le dernier chapitre de la campagne Death from Above: Dead Zeppelin.

Cette nouvelle mission charge un à quatre joueurs de détruire le dirigeable titulaire, coupant des hordes de zombies en cours de route. Cela a l’air absolument fou, mais nous ne nous attendons à rien de moins.

En plus de Dead Zeppelin, la dernière mise à jour introduit de nouvelles tenues, des skins d’armes, deux lots de pistolets, et plus encore. Tout cela fait partie du Season Pass, ou vous pouvez acheter ces extras séparément.

Êtes-vous toujours en train de sauter des noggins morts-vivants dans Zombie Army 4: Dead War? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.