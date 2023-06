Zoe Saldaña donne un rare aperçu du tatouage avec le visage de son mari dans une vidéo seins nus

Zoe Saldaña donne un rare aperçu du tatouage qu’elle a fait du visage de son mari.

Saldaña a partagé une vidéo seins nus sur Instagram le 2 juin, posant alors qu’elle se filmait dans le miroir. Dans le court clip, les fans ont pu apercevoir le petit tatouage sur sa cage thoracique, qui est celui de son mari Marco Perego.

Elle a écrit « #worklife » comme légende du message mignon et a ajouté « #setlife » sur la vidéo, qui comprenait un autocollant qui disait « temps de tatouage » à côté du mot « couverture ».

Zoe Saldana prend un selfie vidéo seins nus pour montrer son encre spéciale. Avec l’aimable autorisation de Zoe Saldana / @zoesaldana via Instagram

La star d' »Avatar » a révélé la raison pour laquelle elle s’est fait tatouer le visage de son mari sur son corps lors d’une interview en janvier 2017 avec Entertainment Tonight.

« Il a un tatouage de mon visage sur son bras. Il était donc juste que je rende le geste, et j’ai toujours voulu le faire », a-t-elle expliqué au point de vente. « En fait, c’est moi qui allais le faire en premier lieu, mais nous nous faisons tatouer par un artiste incroyable appelé Mark Mahoney. Chaque fois qu’on allait me chercher, Marco finissait par me convaincre que je n’avais pas besoin de le faire, pour qu’il puisse se faire un nouveau tatouage.

Elle a ajouté: « Cette fois, je suis comme si j’attendais depuis des années et vous n’allez pas me mettre en réserve et je vais l’obtenir. C’est mon tour. J’ai compris. »

L’acteur a également partagé la douce histoire derrière la façon dont elle a décidé quelle image de son mari elle voulait tatouer sur elle. Elle a dit que lorsqu’elle et Perego ont commencé à sortir ensemble, elle savait qu’il était un artiste, alors elle a décidé de le rechercher en ligne.

« Alors je l’ai regardé et une photo est apparue. J’ai pensé que c’était un beau profil de lui, donc c’était la photo que je voulais avoir », a-t-elle déclaré.

Saldaña et Perego sont mariés depuis l’été 2013. Ensemble, ils partagent trois fils : les jumeaux Cy Aridio et Bowie Ezio, 8 ans, et Zen, 6 ans.

En janvier 2023, Saldaña a partagé une rare vidéo de ses trois enfants sur Instagram.

À l’époque, l’actrice et ses fils s’attaquaient à une tendance populaire de TikTok en synchronisant sur les lèvres une scène de « Zoolander » lorsque le personnage d’Owen Wilson, Hansel, se heurte au personnage de Ben Stiller, Derek Zoolander.

« POV: rappelant à mes adolescents qu’ils ont encore 6 et 8 ans », a-t-elle ajouté dans la légende.