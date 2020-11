Zion Williamson reçoit une mise à jour encourageante

Zion Williamson avait des problèmes de conditionnement la saison dernière.

Zion Williamson est entré dans la NBA avec beaucoup de battage médiatique et pour la plupart, il a été à la hauteur de ce battage médiatique, du moins chaque fois qu’il est sur le terrain. Malheureusement, une blessure au genou au début de son mandat avec les Pélicans de la Nouvelle-Orléans l’a forcé à rater une grande partie de sa saison recrue. Une fois que Williamson est arrivé sur le terrain, il était génial mais a dû endurer une minute de restriction. Une fois que les Pélicans sont arrivés dans la bulle de la NBA à Orlando, Williamson a dû faire face à encore plus de problèmes de conditionnement, ce qui a amené les fans à croire qu’il pourrait y avoir un problème en jeu. À quelques semaines de la saison, il semble que Williamson ait pris le virage et soit en pleine forme. Selon le journaliste Andrew Lopez, le nouvel entraîneur-chef des Pélicans, Stan Van Gundy, a révélé lundi que Williamson ne serait soumis à aucune restriction et qu’il s’attend à ce que la jeune star soit à 100%. C’est génial pour les pélicans et leurs fans, qui ont dû faire face à une certaine médiocrité au cours des deux dernières années. À l’approche de cette saison, les pélicans ont une tonne de promesses et ils s’attendent à ce que Zion soit le noyau de ce qui s’est avéré être un jeune noyau. Restez à l’écoute pour plus de mises à jour de la NBA, car nous ne manquerons pas de vous tenir au courant à l’approche de la saison. Stephen Lew / Icon Sportswire via