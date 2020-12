Zion Williamson dit que c’est « fou » à quel point le nouveau coéquipier Steven Adams est fort

Zion Williamson dit que c’est « fou » la force de Steven Adams.

La jeune star des Pélicans, Zion Williamson, a commencé à s’entraîner avec son nouveau coéquipier Steven Adams et se dit choqué par sa force. Icône Sportswire / «Je pensais que j’étais fort, en le voyant de près, dans la même équipe maintenant, et c’est fou. Steven est vraiment fort et c’est un excellent basketteur », a déclaré Williamson samedi. Adams a été échangé aux Pelicans du Thunder en novembre dans le cadre des efforts de reconstruction de l’équipe. Cette décision faisait partie d’une intersaison chargée pour la NBA qui a été condensée en raison de la pandémie de coronavirus. Parmi les autres gros contrats, citons Montrezl Harrell rejoignant les Lakers et John Wall échangé aux Rockets contre Russell Westbrook. La star de la chaleur Jimmy Butler a également commenté à quel point Adams était extrêmement fort dans le passé: «KAT a gardé, vous savez», a-t-il déclaré en 2018. «Mais, cet enfoiré est fort. Je suis serieux. Il m’a frappé avec un écran aujourd’hui et je pensais que ma vie était finie. Sérieusement. Il est… pffftttt… je ne sais pas. Il est comme de Krypton ou quelque chose comme ça. Sérieusement. Il est fort, genre, je vais l’appeler ici et le laisser te mettre un écran. J’essaye de te le dire. La saison NBA 2020-21 devrait débuter le 22 décembre 2020. [Via]