Zenith est un MMO inspiré de l’anime conçu pour le PSVR

Si l’expérience de PlayStation VR seule ne le fait plus pour vous, que diriez-vous plutôt d’un MMO en réalité virtuelle? Celui-ci est destiné aux fans d’anime et de JRPG alors que le développeur Ramen VR apporte le titre nouvellement annoncé Zénith au PSVR plus tard cette année. On dit que le jeu n’est possible qu’en VR grâce à un « système de combat hyper-immersif » et à différentes classes à choisir et à personnaliser.

Nous adorons les MMORPG et les JRPG – certains pourraient même appeler cela une obsession. Travailler sur Zenith a été un rêve réalisé pour nous tous. Nous sommes honorés d’avoir la chance de construire ce monde et nous sommes impatients de vous voir.

Zenith prend également une feuille de La légende de Zelda: le souffle de la nature en vous permettant de grimper tout et n’importe quoi dans l’environnement, avec une jauge d’endurance limitée qui peut être améliorée au fur et à mesure que vous progressez. Qui cosplayera alors en tant que Link? « Zenith proposera une multitude de contenus de fête, notamment des boss mondiaux épiques, des événements publics et des donjons. Un contenu particulièrement difficile nécessitera une coordination minutieuse, et c’est là que notre système de guilde entre en jeu. Créez votre propre guilde avec vos amis et gagnez en importance, ou rejoignez une guilde établie pour relever les plus grands défis de Zenith. «