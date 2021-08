Zendaya sabote les attentes de Kill Bill 3: ce n’est qu’une idée

Zendaya a certainement connu une énorme ascension vers la célébrité au cours des dernières années, apparaissant dans Le plus grand showman, la série Netflix Euphorie, deux Araignée-Les films d’hommes avec un autre au passage, et aussi le remake de Frank Herbert Dune. Vous pouvez toujours dire à quel point quelqu’un est populaire lorsqu’il peut faire circuler son nom de manière spéculative sur Internet en relation avec un film qui ne sera probablement jamais tourné, et qu’il finit toujours par aborder la rumeur dans des interviews sans rapport. Un tel cas s’est produit lorsque Zendaya parlait à Empire Magazine de son prochain rôle dans Dune, et le sujet de son interprétation de l’un des rôles principaux dans une suite de Kill Bill de Quentin Tarantino est apparu.

C’est l’année dernière que Vivica A Fox, qui jouait l’assassin Vernita Green dans Kill Bill, a déclaré à NME qu’elle choisirait Zendaya comme la fille vengeresse de Green dans un troisième volet de l’histoire de Tarantino. Le troisième film serait censé voir la fille de Green, qui a vu sa mère être tuée par Beatrix Kiddo d’Uma Thurman, chercher à se venger de la mort de sa mère.

Dans cette interview, Fox a dit à propos du casting Kill Bill : Vol. 3, « Alors j’y suis allé, Zendaya ! Comment serait-ce chaud ? Et cela donnerait probablement le feu vert à ce projet. Elle et Uma sont toutes les deux très grandes, et ce serait juste un coup de pied, et je l’aime. J’espère que maintenant nous pouvons mettre ça, comme ‘Tarantino, lance Zendaya!’ Et susciter son intérêt pour le mettre sur la voie rapide. »

Dans son interview pour Empire, Zendaya a précisé que, bien que flatteur, le commentaire n’avait rien de concret. « J’ai vu ça! » dit Zendaya. « J’étais très honoré qu’elle dise ça. De toute évidence, elle est incroyable et je suis très flatté qu’elle pense à moi. Mais, vous savez, ce n’est qu’une idée. Internet prend en quelque sorte les choses et fonctionne avec. »

Tarantino envisage un troisième Kill Bill film depuis un certain temps maintenant, allant jusqu’à dire qu’il en avait même discuté avec certains des membres de la distribution d’origine en 2019, et la perspective de Tuer Bill 3 a soulevé la question récemment lorsque Tarantino a déclaré qu’il garderait une suite dans la famille en faisant de la fille de Thurman, Maya Hawke, la fille de Beatrix.

« Eh bien, il se trouve que j’ai dîné avec Uma Thurman hier soir, nous étions dans un restaurant japonais vraiment cool », a déclaré Tarantino l’année dernière dans Le journaliste hollywoodien. « Elle se vantait de moi, et je me vantais d’elle, c’était une belle nuit… Eh bien, j’ai une idée de ce que je ferais. C’était tout, conquérir ce concept… exactement ce qui est arrivé à la mariée depuis lors, et qu’est-ce que je veux faire. Parce que je ne voudrais pas juste proposer une aventure coquine – elle ne mérite pas ça. La mariée s’est battue longtemps et durement. Maintenant, j’ai une idée qui en fait Cela pourrait être intéressant – je ne le ferais pas avant un petit moment cependant… Ce serait dans au moins trois ans ou quelque chose comme ça. Mais regardez, c’est définitivement dans les cartes. «

Il se pourrait donc que nous ayons l’occasion de voir un Tuer Bill 3 à un moment donné, mais à partir de ce moment, il ne s’agirait probablement pas de Zendaya. Cette nouvelle est née chez Empire.

