Zayn est un rappeur maintenant et il a sorti trois nouvelles chansons de rap

Zayn ajoute officiellement le rappeur à son CV.

Zayn a sorti trois morceaux de rap dans lesquels il semble prendre des photos de Simon Cowell, de la reine Elizabeth II et de Kanye West.

Zayn est peut-être mieux connu pour sa voix incroyable, mais le chanteur entre maintenant dans le monde du rap. Depuis qu’il a quitté les One Direction en 2015, Zayn a pris ses distances avec le son pop qui l’a d’abord rendu célèbre. Les trois albums qu’il a sortis en tant qu’artiste solo ont été dirigés par R&B, et le jeune homme de 28 ans a travaillé avec des artistes comme Kehlani, PARTNEXTDOOR et Timbaland.

Maintenant, Zayn ajoute le rappeur à son CV. La star née à Bradford vient de sortir trois chansons de rap comme une surprise pour les fans.

Zayn est un rappeur maintenant et il a sorti par surprise trois nouvelles chansons. Photo : @zaynmalik via Instagram, @zaynmalik via Twitter

Hier (13 septembre), Zayn a tweeté le lien vers un dossier de dépôt intitulé : SCOTCH JAUNE. Naturellement, les fans ont immédiatement ouvert le dossier et ont découvert qu’il contenait trois nouvelles chansons. ‘Grimez’, ‘Croyez-moi’ et ’47 11′. Non seulement cela, mais Zayn chante à peine sur aucune des pistes. Au lieu de cela, il s’essaie au rap et les gens s’en moquent des paroles.

Dans « Believe Me », Zayn rappe : « Glad we left the Syco », et les fans pensent qu’il critique Simon Cowell et son label, Syco, avec qui Zayn a signé avec One Direction. Zayn semble également viser la reine Elizabeth II en rappant: « Fuck the Queen, she gon’ Knight ’em for their violence. »

Ailleurs sur ‘Grimez’, Zayn rappe : « Fuck Kanye, bats-le en pétant. »

Dans l’état actuel des choses, il n’est actuellement pas clair si Zayn a l’intention de publier ces chansons officiellement ou de publier plus de travail en tant que rappeur. Nous vous tiendrons au courant de toute mise à jour.

