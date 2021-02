Zawe Ashton Cast comme le méchant pour ‘Captain Marvel 2’

Le casting de Capitaine Marvel 2 continue de prendre forme alors que Zawe Ashton a été choisi comme le grand méchant du film.

On a appris que l’actrice Zawe Ashton (Velvet Buzzsaw) a été choisie pour jouer le méchant dans le prochain film MCU Capitaine Marvel 2. On ne sait pas quel est le nom de ce personnage méchant, bien que cette nouvelle fasse dérailler toute spéculation selon laquelle Yon-Rogg de Jude Law serait la méchant de la suite.

Peu de détails ont été publiés sur Capitaine Marvel 2, mis à part le fait que l’histoire est censée conduire directement aux événements de Docteur Strange dans le multivers de la folie. Nous avons appris précédemment qu’Iman Vellani reprendra son prochain rôle de Mme Marvel dans le film. On sait également que Photon, la grande Monica Rambeau, apparaîtra également.

Avec Capitaine Marvel 2 arrivant sur 11 novembre 2022, j’espère que nous apprendrons plus de détails sur le personnage de Zawe Ashton le plus tôt possible.