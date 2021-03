Zack Snyder recevra le tout premier prix Valiant de la Hollywood Critics Association

Zack Snyder recevra le tout premier prix Valiant lors de la 4e cérémonie annuelle des Hollywood Critics Association Film Awards, vendredi. Snyder, qui dirigeait Homme d’acier, Batman contre Superman, et le prochain Justice League de Zack Snyder, est honoré pour la façon dont lui et sa femme Deborah ont réagi à la mort de leur fille par suicide en mars 2017. À l’époque, Zack Snyder a démissionné de ses fonctions de direction sur Ligue de justice et le couple a depuis travaillé pour collecter des fonds pour aider à empêcher les autres de ressentir la même douleur.

« En tant que fan de Synder depuis Aube des morts, Je ne pourrais pas être plus heureux que nous reconnaissions son cinéma visionnaire et sa résilience pour surmonter tous les obstacles », a déclaré le président de la HCA, Scott Menzel, dans un communiqué mercredi.

Dans une déclaration personnelle, la présidente de la HCA, Ashley Menzel, a ajouté: « En tant que personne dont la vie a été touchée par le suicide, j’ai été extrêmement émue par la façon dont Zack et sa femme et partenaire d’affaires Deborah ont transformé leur douleur incommensurable en action altruiste, menant un effort. qui a aidé d’innombrables personnes et familles. «

En décembre, Snyder et ses fans ont aidé à amasser plus de 500 000 € pour la Fondation américaine de prévention du suicide. Des efforts supplémentaires pour collecter des fonds pour l’organisme de bienfaisance seront menés pendant les HCA Film Awards. La HCA prévoit d’acheter la marchandise de Snyder sur la plate-forme de collecte de fonds Ink to the People pour les distribuer sur les réseaux sociaux pendant la cérémonie.

Le prochain grand film de Snyder sortira plus tard ce mois-ci. Une coupe prolongée de quatre heures du film de 2017, Justice League de Zack Snyder sera présenté en première sur HBO Max le 18 mars. Parce que Joss Whedon a profondément changé l’original Ligue de justice avec des reprises et des réécritures, les fans faisaient campagne depuis des années pour Warner Bros.pour permettre à Snyder de compléter la vision originale qu’il avait pour le film. Bien que de nouvelles images aient été tournées, la coupe de quatre heures comportera principalement des scènes que Snyder avait filmées il y a des années.

Parlant du film récemment, Snyder a également révélé que le plan original pour Ligue de justice était de lancer une nouvelle trilogie de films DC. Il ne voit pas Warner Bros. jamais commander les deux suites non réalisées, probablement en raison des coûts élevés impliqués dans de telles entreprises, mais la sortie du Snyder Cut est toujours une victoire assez importante pour les fans. Cela aurait coûté environ 70 millions de dollars au studio à Snyder pour terminer la coupe de quatre heures.

Après avoir fait ses débuts en tant que réalisateur avec le Aube des morts remake en 2004, Snyder fait également son retour dans l’horreur zombie cet été également. Son nouveau film Armée des morts devrait sortir sur Netflix en mai. Doté d’un casting d’ensemble dirigé par Dave Bautista, le long métrage suit un groupe de mercenaires planifiant un Ocean’s Eleven-style braquage sur un coffre-fort de casino lors d’une épidémie de zombies. Snyder produira également une préquelle en allemand avec une adaptation de la série animée aux côtés de Deborah.

La 4e édition des Hollywood Critics Association Film Awards sera diffusée le 5 mars sur la chaîne YouTube officielle, ainsi que sur la page Facebook officielle de l’organisation. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

