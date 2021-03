Zack Snyder parle du lien Knightmare entre Batman v Superman et Justice League

Quand Zack Snyder a repris Ligue de justice, il a décidé de faire en sorte que chaque élément de son scénario envisagé soit ajouté à la coupe qui a conduit à une mêlée épique de 4 heures de super-héros DC. Une grande partie du nouveau matériel provient de la modification de la conception des personnages via le travail VFX, de la reprise des séquences pour de meilleurs détails, et même de toutes nouvelles séquences avec les acteurs Jared Leto dans le rôle de Joker et Joe Manganiello dans le rôle de Deathstroke.

Bien que nous n’ayons encore vu aucune séquence de Deathstroke, un aperçu de Knightmare Joker dans la bande-annonce a attiré l’attention du public et a rempli le Web d’innombrables théories sur le Snyderverse. Ajouter Joker au récit signifie que pour la première fois, les versions DCEU de Batman et de son ennemi juré partageraient une scène ensemble, non pas en tant qu’ennemis mais en tant qu’alliés.

Parlant à Total Film de sa décision de tourner de nouvelles séquences avec Jared Leto et de ramener Joker dans DCEU, Zack Snyder a déclaré que le conflit du duo est imminent s’ils existent dans le même monde. Il a également déclaré que sa version de Justice League pourrait être la dernière fois que nous voyons Ben Affleck comme Batman, et à cause de cela, il serait injuste pour les téléspectateurs de manquer la chance de ces deux personnages exubérants de se heurter à l’écran dans le DCEU. Snyder a longtemps pensé au rôle de Batman et Joker au sein de DCEU et à la connexion Knightmare entre les deux, qu’il a commencé à mettre en place. Batman v Superman: l’aube de la justice.

« C’était un de mes souhaits d’amener Joker dans l’histoire continue. Je l’ai fait allusion dans Batman contre Superman – lorsque vous voyez l’arme de Batman dans le monde post-apocalyptique, une carte à jouer Joker y est collée. Cela a un peu à voir avec ce concept. «

Les théories sur ces séquences Knightmare s’appuient sur le fait que Joker est le point central de la connexion entre BvS et Justice League de Zack Snyder. On suppose que la séquence Knightmare dans Batman contre Superman se déroule en fait après la nouvelle révélation Ligue de justice Séquence Knightmare, excluant la possibilité que tout cela soit un rêve. Une théorie prétend que Joker pourrait mourir en aidant l’équipe à sécuriser une Mother Box, que les autres membres de la ligue utiliseraient pour renvoyer Flash dans le temps et avertir Bruce Wayne. Mais Batman échoue. Et puis, lors de la dernière tentative de tuer Superman, il obtient de la Kryptonite (comme dans BvS Knightmare), pour être capturé puis tué par Superman. Le pistolet que Batman porte Batman contre Superman est le pistolet de Joker, que nous l’avons vu tenir dans la bande-annonce de Snyder Cut.

Avec Zack Snyder confirmant que les deux séquences partagent le même contexte, il est possible que les séquences Knightmare soient en effet plus que de simples prémonitions. Il est possible que le chapitre 5 de Justice League de Zack Snyder, intitulé « Change de machine », verrait Flash atteindre Bruce au bon moment au lieu d’être «trop tôt». Cela relierait les deux séquences Knightmare, mais les effacerait également de l’existence en raison des événements de voyage dans le temps de Flash.

Joker est spécifiquement ajouté à la chronologie Knightmare de Snyderverse, et Zack ne l’aurait pas fait uniquement pour le service des fans dans une séquence de rêve jetable. Sa version du Joker de Jared Leto jouera un rôle important dans le film et sera probablement très percutante dans le récit général. Il a déjà laissé entendre comment la conversation de Joker avec Batman approfondirait la personnalité de Batman. Faire analyser Batman par Joker avec sa mentalité de maniaque dans un avenir apocalyptique serait assez passionnant. Et nous sommes très heureux d’assister à cette partie de Justice League de Zack Snyder. Es-tu?

Sujets: Snyder Cut, Batman vs Superman, Justice League