Zack Snyder explique pourquoi les bandes DC ne peuvent pas être comme Marvel

Bien que les cinéastes des deux franchises ne semblent pas se survivre en tant que rivaux, la vérité est que les fans de merveille et DC ils sont fortement marqués par leurs préférences, notamment en ce qui concerne les films des deux sociétés.

Les deux franchises ont un style différent de narration et de continuité, et à ce jour, elles continuent d’ajouter des projets pour élargir leur catalogue de films dans leurs univers narratifs respectifs. contrairement à Studios Marvel, Warner Bros. et DC ils parieraient sur des histoires individuelles mettant en valeur les compétences de chacun de leurs réalisateurs.

Cela ne les dispense pas d’appartenir à une mosaïque plus grande, mais ce n’est pas comme s’ils s’inquiétaient trop que chaque film ait une continuité obligatoire avec le précédent, de la manière que merveille il chercherait à construire son récit. Collaboration entre Disney et la « Maison des Idées » chercherait à ce que chacune de ses productions soit la pièce d’un puzzle qui se termine généralement par un événement à grande échelle.

Sans parler de ce qui est mieux entre les deux, le cinéaste Zack Snyder estime qu’il est important que les deux sociétés maintiennent leur engagement à fournir des produits différents à leurs publics respectifs. Lors d’une discussion récente avec TheFilmJunkee, Snyder a parlé de l’importance de DC que ses films cherchent à construire leur propre chemin.

«Franchement, j’adore qu’ils aient décidé d’accepter sa personnalité. Je pense qu’il y a toujours eu ce genre de critique et à mi-chemin. Quelle est cette demi-étape? Vous savez, essayez-vous d’être comme merveille? Vous essayez de faire votre truc? Mais je crois que maintenant, il se concentre sur cette trajectoire spécifique où, je crois et j’espère, l’idée est que le cinéaste passe en premier », commente-t-il.

C’est essentiellement ce que permet le multivers, le cinéaste d’abord, puis voici les personnages, qui rassemblent d’autres personnages.

Le réalisateur donne comme exemple les bandes de “Homme d’acier« , »Batman contre Superman » et « Ligue de justice», Qui, bien qu’ils aient une continuité entre eux, DC il a animé des films et des séries télévisées qui n’étaient pas liés aux films et qui n’alignaient en aucun cas le public pour qu’il réfléchisse au seul canon valable.

Snyder Je conclurais que le MCU Il a eu amplement le temps de s’imposer car il n’avait pas la pression de ramener certains personnages avec des adaptations populaires dans le passé, ce qui n’interférait pas avec l’image que le public pouvait avoir de ses membres quand temps de les présenter dans leurs films respectifs, donc DC devait commencer différemment.

Le jour de Noël, « Wonder Woman 1984« Atteindra le catalogue de HBO Max pas de frais supplémentaires pour les abonnés. De plus, la découpe de Zack Snyder de « Ligue de justice»Aura une sortie en salles simultanée et la même plateforme en 2021.