Zack Snyder dit que « Justice League » n’aura pas beaucoup de blagues

L’une des nombreuses plaintes concernant le montage théâtral de «Justice League» de la part de fans inconditionnels de DC était le ton plus taquin du film, qui a pris les personnages qui occupaient auparavant le sombre. « Batman V Superman: Dawn of Justice » et les mettre dans un film qui ressemblait beaucoup plus à une production de Marvel Studios.

Cela est resté bloqué de plusieurs côtés, l’une des nombreuses raisons pour lesquelles la version est connue sous le nom de « Josstice League », mais la bonne nouvelle vient de l’homme lui-même, « Justice League » de Zack Snyder fera rire. Quand un fan de Vero lui a demandé si la coupe de ruban prolongée les aurait, Snyder a simplement répondu: « Il n’y a pas beaucoup de blagues. »

Il est certainement logique que le minimum de fumée soit reporté sur tout le travail de Snyder à DC, car les deux Man of Steel en tant que Dawn of Justice ils ont eu des moments minimes d’hilarité intentionnelle.

Cependant, une chose à noter est les rapports initiaux de l’ensemble des « Justice League » en 2016, où Snyder et la société tentent de courtiser les membres de la presse avec leurs plans pour le film.

Snyder a précédemment déclaré que la coupe théâtrale de « Justice League » n’a utilisé qu’environ 10% de ses images dans le montage final, la scène ci-dessus pourrait donc être l’une des seules choses qui aient survécu à la coupe de 2017.

Le 4 heures de « Justice League Snyder Cut » sera disponible en streaming sur HBO Max le 18 mars.