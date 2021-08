Zack Snyder dévoile une nouvelle photographie inédite de Batman

Warner Bros. France COFFRET ZACK SNYDER

Batman v Superman : L’Aube de la Justice Craignant que Superman n'abuse de sa toute-puissance, le Chevalier noir décide de l'affronter : le monde a-t-il davantage besoin d'un super-héros aux pouvoirs sans limite ou d'un justicier à la force redoutable mais d'origine humaine ? Pendant ce temps-là, une terrible menace se profile à l'horizon Man of Steel Un petit garçon découvre qu'il possède des pouvoirs surnaturels et qu'il n'est pas né sur Terre. Plus tard, il s'engage dans un périple afin de comprendre d'où il vient et pourquoi il a été envoyé sur notre planète. Mais il devra devenir un héros s'il veut sauver le monde de la destruction totale et incarner l'espoir pour toute l'humanité. 300 Adapté du roman graphique de Frank Miller, 300 est un récit épique de la Bataille des Thermopyles, qui opposa en l'an - 480 le roi Léonidas et 300 soldats spartiates à Xerxès et l'immense armée perse. Face à un invincible ennemi, les 300 déployèrent jusqu'à leur dernier souffle un courage surhumain ; leur vaillance et leur héroïque sacrifice inspirèrent toute la Grèce à se dresser contre la Perse, posant ainsi les premières pierres de la démocratie. Watchmen, les Gardiens Lorsque l’un de ses anciens collègues est assassiné, Rorschach, un justicier masqué, va découvrir un complot qui menace de tuer et de discréditer tous les super-héros du passé et du présent. Alors qu’il reprend contact avec son ancienne légion de justiciers - un groupe hétéroclite de super-héros retraités, Rorschach entrevoit un complot inquiétant et de grande envergure lié à leur passé commun et qui aura des conséquences catastrophiques pour le futur. Leur mission est de protéger l’humanité Mais qui veille sur ces gardiens ? Sucker Punch Une jeune fille maltraitée par son beau-père est placée dans un institut psychiatrique. Celle-ci fuit la réalité en s'inventant un monde imaginaire, qui ne semble pas aussi idyllique qu'elle l'aurait cru, mais le retour à la réalité semble bien compliqué. Va-t-elle réussir à s'échapper?