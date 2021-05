Zack Snyder aimerait réaliser un film Star Wars

Asmodee Star Wars : Destiny : Booster A Travers la Galaxie

a travers la galaxie introduit dans star wars : destiny les personnages du film solo : a star wars story. avant dretre un heros de la rebellion, han solo etait un jeune pilote arrogant a la recherche drune petite aventure. avec une equipe de personnes aux objectifs similaires, dont lando calrissian et tobias beckett, le jeune et fringant voyou se fraye un chemin vers les tables de star wars : destiny.a travers la galaxie developpe et conclut les themes inities par heritages. vous pouvez rechercher des intrigues avec des valeurs de points negatives, des cartes qui deviennent plus fortes lorsque vous designer des personnages specifiques, et de nouvelles facons drameliorer certains des vehicules les plus celebres de la galaxie.contenu :1 de premium5 cartes