Zack Snyder a confirmé la journée d’ouverture de Justice League sur HBO Max!

L’attente touche à sa fin! Après plus de trois ans d’attente, Coupe de Zack Snyder de Justice League C’est juste au coin de la rue. Le réalisateur avait déjà annoncé l’avancée prononcée du projet et dans les dernières heures confirmé la date exacte à laquelle sa création sera disponible en HBO Max. Évadez-vous ce jour-là!

La production est née après la première du film original en 2017, lorsque les fans n’étaient pas satisfaits de la première version que le cinéaste a dû quitter en raison de la mort de sa fille. Ils ont donc lancé une campagne sur les réseaux sociaux pour voir la bande que Snyder avait en tête et ils ont réussi: trois ans et demi plus tard, ils auront la chance d’en profiter.

Quand est-ce que la Ligue de justice de Zack Snyder est présentée en première sur HBO Max?

« Reborn #SnyderCut Streaming 3.18.21 », a publié Snyder ‘dans ses comptes officiels pour annoncer la date exacte de la 18 mars 2021 pour le lancement qui a grandi de plus en plus et est devenu une mini-série de quatre chapitres d’une heure chacun qui apparaîtra sur HBO Max. Une enquête sur Divulgacher jeté ça 48% pensent qu’il s’agit de la première la plus attendue de 2021.

Le profil de la production sur les réseaux sociaux a également partagé l’actualité et publié des images promotionnelles en plus de celles publiées par le réalisateur lui-même fin décembre. En principe, La bande signifiera le retrait du producteur de l’univers DC, bien qu’un éventuel retour ne soit pas exclu non plus..

Il n’y a qu’une seule bande-annonce officielle seulement 48 jours après le lancement, mais on s’attend à ce que Le 14 février, une nouvelle avance sera lancée pour réchauffer l’écran. La nouvelle a poussé les fans qui ont montré leur empressement pour la première sur les réseaux.







Quand HBO Max arrive-t-il en Amérique latine?

Le directeur de HBO Max Global, Andy Forssell, s’est assuré que le service arrivera en Amérique latine après mi-2021. La plateforme compte actuellement 17,2 millions d’abonnés, principalement aux États-Unis.