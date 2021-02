Zachary Levi adorerait voir Shazam! Tackle DC’s Kingdom Come Storyline sur grand écran

Zachary Levi s’est imposé comme le super-héros le plus léger du DCEU dans le rôle de Shazam!, l’alter-ego magique de l’adolescent Billy Batson. Mais cela ne signifie pas que Levi ne voit pas le potentiel d’une interprétation sombre de son personnage de super-héros. Quand un fan a demandé à l’acteur sur Twitter s’il souhaitait voir une adaptation cinématographique de la série comique règne vienne, qui présente probablement la version la plus sombre du personnage de Shazam à ce jour, Levi a donné son soutien total à l’idée.

« J’ai [read the comics]. Et je suis entièrement d’accord. J’adorerais voir cela se produire, que je sois impliqué ou non. @thealexrossart et @MarkWaid ont créé quelque chose de transcendant dans cette pièce. Il parle de tant de facettes de la condition humaine, en utilisant des caractères surhumains. Superbe. »

Kingdom Come était une mini-série de bandes dessinées de quatre numéros publiée en 1996 par DC Comics pour leur empreinte Elseworlds. Il a été écrit par Mark Waid et Alex Ross et peint à la gouache par Ross. La série est devenue emblématique pour ses illustrations ultra-réalistes magnifiquement rendues, et est également félicitée pour un récit mature du mythe des super-héros.

L’histoire des bandes dessinées se déroule de nombreuses années dans le futur. À la suite d’un grand désastre qu’il n’a pas pu empêcher, Superman s’est retiré du service actif en tant que protecteur du monde. Suivant son exemple, de nombreux héros de la vieille garde ont également pris leur retraite, pour être remplacés par une brigade d’anti-héros plus jeune et plus téméraire.

Lorsque Superman sort enfin de sa retraite pour empêcher le monde de sombrer dans le chaos, il se heurte à la résistance des nouveaux héros ainsi que des super-vilains. L’un d’eux est Lex Luthor, qui a réussi à contrôler l’esprit Billy Batson alias Captain Marvel (maintenant connu sous le nom de Shazam) pour combattre Superman.

La série se termine avec Billy qui échappe enfin au contrôle de Luthor et sacrifie sa vie pour arrêter la grande guerre entre l’humanité et les super-héros. Dans une interview précédente, Mark Waid avait expliqué que règne vienne est né d’un désir de faire face à la montée des anti-héros ultra-violents dans la bande dessinée à l’époque.

« Une grande partie de ce à quoi nous réagissions était la gestalt du milieu des années 90 dans les bandes dessinées de super-héros, l’idée que tous les nouveaux personnages qui étaient durs et violents et se battaient sans un réel sens de l’humanité pour eux, que en quelque sorte, ceux-ci étaient plus populaires et plus vitaux que ce qui était perçu comme le bar à l’ancienne. Les super-héros de votre père, Superman et Batman et Wonder Woman, et ces vieux fogies. C’était vraiment ce contre quoi nous réagissions. «

Pendant une action en direct règne vienne le film n’est pas actuellement en cours, Levi sera ensuite vu dans le DCEU dans la prochaine suite de Shazam!. Réalisé par David F. Sandberg, Shazam! La fureur des dieux étoiles Zachary Levi comme Shazam, Jack Dylan Grazer comme Freddy Freeman, Asher Angel comme Billy Batson et Marta Milans comme Mama Rosa. Le film arrive en salles le 2 juin 2023.

