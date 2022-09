Zac Efron parle de travailler avec un mille-pattes géant dans la plus grande course de bière de tous les temps

Zac Efron peut-être le genre d’acteur qui n’a aucun problème à travailler aux côtés d’un ours vivant, mais il était toujours assez mal à l’aise de jouer avec un mille-pattes géant pour une scène particulière de sa prochaine comédie dramatique La plus grande course de bière de tous les temps. Réalisé par Peter Farrelly, le film est écrit par Farrelly, Brian Currie et Pete Jones. Avec Efron, le film met en vedette Russell Crowe et Bill Murray.





Dans le film, qui se déroule à la fin des années 60, Efron incarne un vétéran de l’US Marine Corps qui accepte de se faufiler au Vietnam pour livrer de la bière accompagnée de messages de soutien à ses copains militaires au combat. Ce n’est pas une tâche facile, et au cours de ce voyage, Efron rencontre un mille-pattes géant. Ce n’était pas CGI car un vrai mille-pattes a été amené pour le tournage. Il y avait cependant quelques problèmes, car Efron avait l’impression de prendre un gros risque de se faire piquer.

FILM VIDÉO DU JOUR

« C’était réel. J’ai déjà été piqué auparavant. Ils sont très, très douloureux. Très toxiques. Nous avions un gars qui était un lutteur de mille-pattes, donc il y avait un monsieur qui est venu et a eu trois ou quatre de ces différents boites, et elles étaient toutes séparées. Il me dit : ‘Alors, tu t’en mets une vraie sur la peau ?’ J’ai dit: ‘Oui, bien sûr, tant qu’il est défoncé.’ Et il dit: ‘Euh, oui, j’en ai dégonflé un.’ Et j’ai dit: ‘Lequel, il y en a quatre?' »

Efron explique ensuite que le lutteur de mille-pattes a continué à se demander lequel des quatre il avait vraiment démangé, changeant d’avis plusieurs fois alors qu’Efron continuait à demander. Il a finalement opté pour un mille-pattes, même s’il semblait toujours qu’il n’était pas sûr à 100 % d’avoir le bon. Heureusement, Efron n’a pas été piqué, bien que la nervosité qu’il ressentait lorsque le mille-pattes était près de son visage signifiait qu’il n’avait pas vraiment à feindre sa peur.

« Il commence à vérifier et à le regarder et à dire: » Je pense que c’est celui-ci. Et je vais, ‘Oh, mon Dieu!’ Cela a fini par être vraiment amusant. Après quelques prises, nous l’avons fait monter juste à côté de mon visage, et c’était tout simplement parfait. Je n’avais pas vraiment besoin d’agir.





Zac Efron a été très impressionné par le scénario

AppleTV+

« Je reçois beaucoup de scripts à lire ces jours-ci et il est assez rare que vous les parcouriez en une seule séance sans pouvoir les poser », a également récemment déclaré Efron. Date limite sur le scénario du film. « Et je n’arrêtais pas de revenir au premier plan juste en voyant que c’était basé sur une histoire vraie et en disant: » C’est absolument incroyable. Il y a ce flux dans l’écriture et dans la progression de l’histoire qui est vraiment bien rythmée et je ne sais pas, c’est captivant. »

Il a ajouté : « Avant de vous en rendre compte, vous êtes dans ce voyage et vous vivez quelque chose dont vous n’auriez jamais rêvé depuis un million d’années et dont vous feriez partie. Et je pensais que c’était à propos de quelque chose de vraiment puissant, vous savez et le personnage de Chickie était tellement sympathique et donc, vous savez, avait tellement de compassion et de passion pour accomplir son objectif et voir ses amis et les soutenir. Donc je veux dire que je l’ai lu et j’ai juste pensé ‘C’est trop beau pour sois vrai, inscris-moi.' »

La plus grande course de bière de tous les temps sera présenté en première sur Apple TV + le 30 septembre 2022. Vous pouvez consulter la bande-annonce officielle du film ci-dessous.