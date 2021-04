Yuri’s Night 2021: célébrez le 60e anniversaire du vol spatial habité avec Bill Nye, les astronautes, OK Go et plus

Célébrez le vol spatial habité à Yuri’s Night ce samedi 10 avril avec le PDG de la Planetary Society Bill Nye (alias le Science Guy), l’ancien astronaute de la NASA et joueur de la NFL Leland Melvin, le fondateur de Virgin Galactic Sir Richard Branson, le groupe OK Go, l’astronaute Inspiration4 Sian Proctor parmi d’autres invités spéciaux de l’espace.

Le lundi 12 avril marque deux anniversaires spatiaux majeurs: 60 ans depuis que le cosmonaute soviétique Youri Gagarine est devenu le premier humain dans l’espace (12 avril 1961) et 40 ans depuis le premier vol de la navette spatiale (12 avril 1981).

Yuri’s Night, un événement annuel co-créé par l’auteure et défenseure des vols spatiaux Loretta Hidalgo Whitesides et le directeur de l’espace de Virgin Galactic George Whitesides qui célèbre les vols spatiaux habités, célébrera également son 20e anniversaire avec l’événement Global Livestream de cette année.

Cette année, Yuri’s Night est virtuelle avec un événement mondial sur le thème de «Earthseed», une référence au livre «Parabole du semeur» de l’écrivain de science-fiction Octavia E. Butler. La NASA a récemment nommé le site de touché du rover Perseverance « Octavia E. Butler Landing » d’après l’auteur.

« Le livre partage une vision puissante d’un chemin spirituel qui peut rassembler les communautés pendant les moments difficiles et les inspirer avec une vision de donner vie aux étoiles », a déclaré l’équipe de Yuri’s Night dans un communiqué envoyé à 45secondes.fr. « Cette vision semblait appropriée cette année », a déclaré Loretta Whitesides dans le communiqué.

Yuri’s Night comprendra un certain nombre d’événements et de performances passionnants tout au long de la soirée. Parmi les activités auxquelles vous pouvez vous attendre, OK Go lancera un tout nouveau projet de vidéo musicale collaborative réalisé avec l’aide de fans de chez eux pendant la pandémie.

Cette année, vous pouvez même vous présenter une journée entière plus tôt à la célébration de la nuit de Yuri car le vendredi 9 avril, il y aura un événement spécial sur Twitch avec l’astronaute de tous les jours, l’auteur et historienne des vols spatiaux Amy Shira Teitel et la personnalité de YouTube et astrophysicien Scott Viril.

Comment assister à la fête

Comme il s’agit d’un événement virtuel, Yuri’s Night 2021 sera disponible dans le monde entier pour y assister en ligne. Vous pouvez regarder l’événement en direct ici sur 45secondes.fr et sur YouTube et trouver plus d’informations sur l’événement sur le site Web de Yuri’s Night. L’événement débutera à 19 h HAE (23 h 00 GMT).

Vous pouvez même organiser votre propre soirée de visionnage virtuelle aux côtés de la diffusion en direct et profiter de l’événement avec vos amis via Zoom.

Yuri’s Night est un événement gratuit, mais pour ceux qui souhaitent se rapprocher un peu plus de l’action, il existe deux options d’expérience payantes: un « Backstage Pass », qui comprend une fête avant le spectacle, des chats vidéo avec des célébrités et une after party, et un «forfait VVIP», qui comprend en plus des «butins», des boissons expédiées à votre domicile et une soirée privée en ligne avec l’astronaute privé Richard Garriott. Vous pouvez en savoir plus sur ces options sur le site Web de Yuri’s Night.

Invités spéciaux

Cette année, Yuri’s Night comprendra un certain nombre d’apparitions d’invités spéciaux, notamment: Bill Nye, Sir Richard Branson, Sian Proctor, Leland Melvin, Richard Garriott, l’astronaute italien Luca Parmitano de l’Agence spatiale européenne, l’astronaute de la NASA Cady Coleman, Star Trek Executive Le producteur Rod Roddenberry, l’exploratrice du National Geographic Wasfia Nazreen, l’astronaute de tous les jours Tim Dodd, le constructeur de Tesla Pickup Simone Giertz, l’ancien directeur du design SpaceX Hillary Coe, Kelvin Manning, directeur associé du Kennedy Space Center, Frank White, auteur de Overview Effect and Virgin Titulaire du billet d’avion Galactic Trevor Beattie.

