Yungeen Ace obtient beaucoup de son torse sur « Fighting Pain »

Le rappeur de Jacksonville Yungeen Ace a régulièrement laissé tomber de la nouvelle musique au cours des derniers mois et ses fans ont été enthousiasmés par chaque nouvelle baisse. Il a toujours été un grand conteur et l’artiste raconte généralement certaines des épreuves et des tribulations de sa vie. De la rue à sa carrière de rappeur, Yungeen Ace a certainement vécu beaucoup de choses.

Son dernier effort est un morceau appelé « Fighting Pain » qui le voit cracher des barres sur sa carrière d’artiste et sur le fait qu’il y avait beaucoup de gens de sa ville qui ne croyaient tout simplement pas en lui. Bien qu’il ait traversé des moments difficiles, Yungeen Ace s’est assuré de se lever à chaque fois, et cette nouvelle piste en est le témoignage.

En plus de cette nouvelle chanson, Yungeen Ace s’est récemment associé à 45secondes.fr pour un nouvel épisode de « In My Bag », alors regardez ça ici.

Paroles de citations:

Mon esprit dans le noir et mon corps plein de cicatrices

Alors que tout le monde doutait de moi, vous penseriez que j’allais aller loin

Ton énergie n’était pas facile mais tu sais que je devais être dur

M’étais dans un endroit sombre, même si je ne suis pas bon