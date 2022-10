Yu-Gi-Oh! The Mangaverse : des doubleurs vont adapter le manga saison 0

acteurs de la voix Dan Vert Oui Éric Stuartqui a travaillé sur le doublage anglais de l’anime »Yu-Gi-Oh! », ils espèrent rendre hommage au regretté mangaka Kazuki Takahashi avec un nouveau projet. Via un compte Twitter, Green, qui exprime Yugi Mutou, a déclaré qu’il travaillerait avec Stuart pour raconter les chapitres du manga, en l’intitulant » Yu-Gi-Oh! Le Manga-Verset ».

Green a publié un court extrait des deux narrant le chapitre 9 du manga lorsque Kaiba s’approche de Yugi et demande à voir la légendaire carte Blue-Eyes White Dragon. Bien que cela ne soit pas encore officiellement confirmé, les fans de » Yu-Gi-Oh! » étaient enthousiasmés par le nouveau projet, alors Green a déclaré qu’ils chercheraient à le concrétiser.

»En hommage à Takahashi, je pense que c’est parfait. Nous aimerions que vous ayez l’impression de lire leur travail. Un casting complet serait la dernière chose, toute la saison zéro exactement telle qu’elle est sur la page », a déclaré Green dans une réponse de fan.

Cela pourrait aussi vous intéresser : le créateur de One-Punch Man annonce un nouveau manga intitulé VERSUS

La saison 0 fait référence à la première adaptation anime de »Yu-Gi-Oh! » sortie en 1998, qui adapte les 59 premiers chapitres du manga. Cette saison n’est pas arrivée en Amérique en raison de la violence de l’histoire. C’était jusqu’à la sortie de »Yu-Gi-Oh! Duel Monsters » que les fans du monde entier ont pu profiter d’une adaptation animée, diffusée de 2000 à 2004.

Le manga de la saison 0 présente une histoire beaucoup plus sombre. Au lieu d’envoyer des adversaires dans le « Shadow Realm », les jeux joués par l’alter-ego de Yugi étaient beaucoup plus meurtriers et dangereux. Dans le manga original, Yami Yugi était un personnage sombre et complexe en raison de son apparent manque de pitié lorsqu’il s’agissait de jouer contre ses adversaires.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Spy x Family lance une publicité faisant la promotion de Chainsaw Man

»Yu-Gi-Oh! » a été créé par Takahashi en 1996, pensant initialement écrire une histoire d’horreur. La série de jeux de cartes est devenue un succès, se vendant à plus de 40 millions d’exemplaires dans le monde. L’histoire suit un garçon timide nommé Yugi Mutou, qui après avoir résolu un artefact connu sous le nom de Millennium Puzzle, est contrôlé par un alter ego expert dans le jeu de cartes.

Takahashi est décédé le 6 juillet 2022, après que les garde-côtes japonais ont découvert son corps flottant au large d’Okinawa. Divers créateurs de mangas et doubleurs ont exprimé leur chagrin et rendu hommage au mangaka. Des rapports ultérieurs ont déclaré que le mangaka était mort en héros après avoir sauté dans l’eau pour sauver trois personnes d’un courant.