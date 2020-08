Ys IX: Monstrum Nox dévoile la date de sortie de l’Ouest avec une nouvelle bande-annonce

Fans de la saga Ys développée par Falcom Ils attendaient depuis longtemps de connaître la date de sortie du prochain épisode en Occident. Après avoir fait savoir que Ys IX: Monstrum Nox ferait ses débuts hors du Japon en 2021, NIS Amérique a profité de la célébration de gamescom 2020 pour révéler aussitôt les informations que tout le monde voulait connaître.

Les deux sociétés ont publié un nouveau bande annonce axé sur le système de combat de ce neuvième chapitre. La formule rôle et action sera à nouveau présente plus fluide que jamais grâce au plusieurs combinaisons d’attaques et de mouvements spéciaux que chaque personnage aura, ainsi que le cadeaux cela peut donner un avantage dans les combats les plus difficiles.

Bien que, bien sûr, tout ne soit pas fou. Les joueurs doivent apprendre à bloquer les coups de poing en temps opportun pour déclencher une contre-attaque efficace, et en cas de blessure, ils peuvent toujours appeler des alliés pour les aider. Pourront-ils affronter les restes et leur montrer le chemin du retour dans le noir?

La réponse arrivera en février 2021, le mois où Ys XI: Monstrum Nox fera ses débuts en Occident. Cependant, ce ne sera pas une sortie simultanée, puisque le jeu lancera en Amérique du Nord le 2 février et en Europe le 5 février de ce mois (le 12 fera ses débuts en Océanie). Et nous devons également préciser que cette version sera la PlayStation 4; pour pouvoir profiter du titre en Commutateur ou PC (via Steam) devra attendre jusqu’à été 2021.

