YouTuber permet aux hamsters de jouer à Pokémon Go

Et si tu pouvais Pokémon au lieu de jouer sur la console dans la vraie vie? Le best seller Pokémon Go il y a quelques années déjà allaient dans cette direction et fournissaient scènes étrangeslorsque les joueurs parcourent la ville avec leurs téléphones portables à la main pour s’emparer de petits monstres de poche.

Maintenant, un YouTuber a repris l’idée et l’a rendue populaire Jeu conçu pour être une véritable expérience de jeu pour votre petit hamster.

Et voici comment cela fonctionne: vous prenez des cartes en carton colorées et créez un monde Pokémon fidèle à l’original comme un petit labyrinthe avec de nombreux personnages bien connus tels que le légendaire Pikachu, construisez de nombreux obstacles et c’est parti!

Le petit hamster joue avec la Team Rocket à Kanto – et les téléspectateurs en ont pour leur argent avec cette jolie vidéo:

En attendant ça va Histoire de réussite de Pokémon Go avec plus de un milliard de dollars de revenus l’année dernière seulement. Même après sa sortie en 2016, le jeu continue d’être un best-seller pour Niantic et Nintendo, qui plus de 4,2 milliards de dollars ont pris.

Nintendo a récemment annoncé un remake de l’aventure populaire avec Bandai Namco Pokémon Snap pour la Nintendo Switch. En attendant un Date de sortie le 30 avril 2021 fermement. Nous avons résumé plus de détails sur le jeu pour vous ici: