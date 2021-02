YouTube Music facilite l’accès à ses fonctionnalités les plus importantes

Les radios intelligentes de YouTube, sa fonctionnalité la plus appréciée, enfin enfin en seulement deux clics.

Une fois la déconnexion de Google Play Music terminée et avec une date finale pour la fin de son service, qui sera le 24 février prochain, la vérité est que Google continue de travailler rapidement avec les améliorations de YouTube Music pour en faire une référence dans le diffusion musical.

Et c’est qu’en effet, le géant de Mountain View commence par rapport à Spotify, Tidal ou Deezer avec les avantages d’une plateforme qui permet non seulement d’écouter de la musique mais aussi de regarder de la musique, avec une énorme base de données comprend des collaborations, des spectacles en direct, des raretés et des tonnes de contenu disponible uniquement sur YouTube.

Quoi qu’il en soit, nous tous qui essayons YouTube Music, et en particulier ceux d’entre nous qui l’utilisons quotidiennement, savons que son grand potentiel réside autour de l’IA, Les algorithmes de Google et la capacité de son service à diffusion pour toujours mettre la musique que nous voulons entendre presque sans que nous sachions ce que nous voulons vraiment entendre.

Et oui, YouTube Music apprend de nous pour nous offrir les meilleures radios selon nos goûts et nos records, en tenant compte des routines, des lieux et des horaires, mais c’est ça jusqu’à présent il était même difficile de trouver les radios intelligentes dans l’application YouTube Music.

Google se conforme et facilite enfin l’accès aux radios intelligentes sur YouTube Music

Comme nous l’ont dit les collègues de la police Android, l’une des demandes les plus récurrentes des utilisateurs de YouTube Music ont enfin reçu une réponse de Google, qui a mis en place un accès rapide aux radios intelligentes depuis la vue de lecture dans l’appli.

Désormais, l’accès à cette fonctionnalité sera toujours disponible au coup de deux clics, derrière la pochette de l’album ou la chanson en cours de lecture, avec une icône qui permettra « Démarrer la radio » De manière directe basé sur la chanson jouée et nos coutumes et goûts pour chaque instant.

Jusqu’à maintenant, cette fonction n’était accessible qu’à partir du menu déroulant, là où il continuera évidemment d’être, mais il était clair que Google devait faciliter l’accès à la fonctionnalité star de votre service de musique en diffusion.

De plus, nous pouvons également démarrer les radios directement depuis notre playlist personnalisé, simplement en appuyant longuement sur une chanson et en faisant Cliquez sur dans l’option que nous verrons dans le menu contextuel.

Mise à jour comme toujours en cours hiérarchisé et côté serveur, donc si vous ne l’avez toujours pas, forcer la fermeture de l’application YouTube Music et ouvrez-le à nouveau pour vous connecter au serveur et mettre à jour de manière transparente … Et ici, nous vous laissons le lien vers Google Play au cas où vous ne l’auriez pas encore essayé!

