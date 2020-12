Young Thug pense que les artistes de « Drake Level » ne peuvent pas continuer à survivre dans le hip-hop seulement

Le magnat de l’YSL a déterminé qu’un artiste de ce calibre ne peut s’élever que s’il se tourne vers «la pop ou autre chose».

Alors que les fans se préparent à la sortie imminente de Garçon amoureux certifié, la direction de la carrière de Drake est devenue un sujet de conversation brûlant. YK Osiris a fait valoir que si Drake est l’un des meilleurs artistes musicaux au monde, il y a encore des gens qui ne savent pas qui est le magnat d’OVO. Charlamagne Tha God a contesté que «l’ère de Drake» soit venue et disparue, et Young Thug pense qu’une fois qu’un artiste atteint le niveau de Drake, le Hip Hop peut ne plus être une option rentable. Au cours des 48 dernières heures, l’interview de Thugger avec le Million Dollaz de jeu Le podcast a suscité des controverses, notamment en ce qui concerne ses commentaires sur le catalogue de Jay-Z. Ailleurs pendant l’échange, Young Thug a dit ceci à propos de Drake: «Je parlais aux jeunes l’autre jour … un artiste Hip Hop vous ne pouvez aller que si loin … Une fois que vous êtes au niveau de Drake, il n’y a rien d’autre que vous pourrait faire. À ce stade, ils attendent que vous tombiez. Ce n’est pas un niveau supérieur à moins que vous ne passiez à la pop ou à autre chose. Donc, je suis toujours concentré sur le niveau suivant. » Thug et Chris Brown’s Slime & B La mixtape regorge d’influences R&B et pop, il n’a donc pas raté le but avec ses objectifs. Cependant, il y a un débat pour savoir si Thug a encore atteint le «niveau de Drake» dont il parle, ou s’il y a encore du travail à faire. Vous pouvez consulter l’interview du podcast ci-dessous.