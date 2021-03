« Young Sheldon » sera diffusé pendant trois saisons supplémentaires.

Au cours des cinq dernières années, nous avons vu l’une des stars les plus jeunes et les plus prometteuses de la série grandir sous nos yeux.Jeune sheldon« , dans laquelle Chuck Lorre raconte dans ce spin-off de « La théorie du Big Bang« L’enfance compliquée de Sheldon Cooper, face au monde de son point de vue de jeune prodige intellectuel.

Depuis 2017, nous avons vu Iain Armitage retour au signe de CBS pendant quatre saisons dans ce qui semble être l’une des séries les plus acclamées de la chaîne aujourd’hui, les dirigeants ont donc décidé de la renouveler pour pas moins de 3 saisons, garantissant sa durabilité jusqu’en 2024 environ.

« Sous la direction de Chuck Lorre et Steve Molaro, cette superbe distribution et ces écrivains talentueux donnent vraiment vie à ces personnages », a déclaré Kelly Khal, président de CBS Entertainment, dans un communiqué. « » Young Sheldon « domine le paysage de la comédie diffusé par plus de 2,5 millions de téléspectateurs et est la cheville ouvrière des émissions les mieux notées de la programmation comique de CBS les mardis. »

Selon Khal, « l’humour et la chaleur de la famille Cooper » ont été le crochet pour garder ses téléspectateurs devant l’écran chaque semaine, il a donc hâte de voir ce que la série a à offrir à l’avenir. Jim Parsons joue le rôle de narrateur des expériences d’enfance / adolescence du personnage qui lui a décerné quatre fois l’Emmy.

Young Armitage est rejoint par Zoe Perry, Lancer Barber, Montana Jordan, Raegan Revord et Annie Potts. Parsons a également un rôle de producteur exécutif aux côtés de Chuck Lorre, Steven Molaro et Todd Spiewak.

En dépit de faire allusion à ces personnages à une occasion, « Young Sheldon » est peu susceptible de faire d’autres liens avec « The Big Bang Theory » sans interférer avec sa chronologie.