Young Scooter et Zaytoven sortent le banger “Dope Boyz & Trap Godz” avec 2 Chainz et Rick Ross

Cela a été une année calme pour Young Scooter, mais nous devons tous savoir que dans les coulisses, il travaille son cul. En tant que chef de la famille Black Migo Gang, Scooter est toujours occupé. Il ne sort pas toujours de la musique mais, quand il le fera, elle courra toujours dans les rues.

L’un des rappeurs les plus connectés d’Atlanta, Young Scooter fait équipe avec Zaytoven sur leur prochain projet collaboratif, intitulé Zaystreet. Il est prévu de sortir le 11 décembre, mais avant la sortie du long métrage, le duo rappeur-producteur arrive avec un certain nombre de chansons qui valent votre temps.

À la fin du mois dernier, Young Scooter et Zaytoven ont créé leur premier single “Black Migo” via 45secondes.fr, mettant en vedette Future sur le disque. Maintenant, ils créent le prochain, intitulé “Dope Boyz & Trap Godz”, via Complex.

La nouvelle chanson présente Rick Ross et 2 Chainz, et on dirait qu’elle est prête à envahir les rues. Si vous êtes un garçon dopé ou un dieu piège, vous aurez celui-ci en boucle.

Paroles de citations:

Tout le monde est silencieux maintenant, des affaires à sept chiffres

Dix-sept cinq, j’essaye de te montrer comment vivre vraiment

Tirez sur la mouture, servant le mien comme si c’était Benadryl

