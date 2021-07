Young Royals Saison 2: Date de sortie et toutes les dernières mises à jour sur le drame romantique suédois

– Publicité –



Netflix a récemment ajouté la première série télévisée originale islandaise à son catalogue. La société a décidé de garder Netflix en Europe du Nord (la vaste zone que l’on peut facilement identifier comme la Scandinavie) mais de se déplacer un peu plus à l’ouest, dans la région continentale. . C’est une section qui a déjà été donnée aux utilisateurs de plateformes comme Ragnarok. Noël avec un inconnu. Sables mouvants. Amour & Anarchie.

Nous parlons de Young Royals, qui est une production suédoise. Sa première saison était disponible sur Netflix à partir du 1er juillet. Le service de streaming n’a encore fait aucune déclaration sur l’avenir. Il a cependant renouvelé des titres inédits comme The Witcher. Ce sont généralement des titres dans lesquels il est évident que le géant du streaming a fait un investissement important et a des attentes élevées.

Nous découvrirons au cours des prochaines semaines ce que Young Royals signifie pour le public. Et s’il y aura assez de temps pour faire une deuxième saison. La série télévisée a fait ses débuts dans le Top Ten mais n’a pas duré longtemps. L’histoire de l’émission est celle d’un adolescent qui atteint l’âge adulte et était destinée à plaire à un public plus jeune.

Le protagoniste est l’héritier du trône suédois. Il est enfin capable de découvrir qui il est et quel genre de vie il aimerait. Alors il rêve d’un avenir d’amour inconditionnel et de liberté, libre de véritables obligations. Cependant, bientôt il doit faire face à ses devoirs.

La saison 2 de Young Royals aura-t-elle lieu?

Il est trop tôt pour parler de la deuxième saison de cette série. Ce sont les mots d’un représentant de Netflix qui a été interrogé sur la saison 2 de Young Royals. C’est vrai. Pour le moment, il n’y a aucun moyen de savoir si la saison 2 sortira. Deux jours seulement après la sortie du premier épisode, des milliers de téléspectateurs à travers le monde l’ont diffusé en continu. Il faudra attendre pour connaître la deuxième série. Vous pouvez trouver les détails les plus récents sur la deuxième série ici.

La deuxième saison de la série n’a pas encore été dévoilée. Vous avez peut-être deviné qu’il n’y a pas encore de bande-annonce pour la deuxième saison. Cette série a été un grand succès. La production était de premier ordre. Nous mettrons à jour notre site Web dès qu’il y aura des annonces officielles pour la deuxième série. Nous aimerions partager avec vous un aperçu du casting de Young Royals.

Qui sera le casting de la saison 2 de Young Royals ?

La première saison présentait une distribution stellaire qui dépeint dynamiquement les personnages. Il est possible qu’ils soient de retour sur nos écrans avec la sortie d’une éventuelle saison 2 pour Young Royals. Ils comprennent Omar Rudberg (Simon), Edvin Rudberg (Prince Wilhelm), MalteGardinger (août), IvarForsling (Erik), Frida Agento (Sara), PernillaAugust, Samuel Astor, Mimmi Cion, Fabian Penje et Carmen Gloria Perez.