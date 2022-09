Young Royals confirme la date de première de la deuxième saison

in

Young Highnesses revient sur Netflix avec un nouvel opus. Revoyez le jour du lancement du streaming et les 4 premières minutes de la série.

©NetflixYoung Royals 2 a une date de sortie confirmée.

Bonne nouvelle pour les abonnés ! Netflix! Est-ce que la plateforme de streaming vient de confirmer la date de sortie de la deuxième saison d’une de ses séries les plus attendues. Il s’agit de Jeunes Royauxtraduit par Jeunes Altesses, la production qui est devenue la préférée des adolescents. Ce n’est pas tout : ils ont également jeté un œil à la première scène de ce nouvel opus.

C’était en juillet 2021 lorsque la fiction suédoise captivait le jeune public. C’est que, bien que le géant du streaming regorge de séries pour cette tranche d’âge, aucune n’aborde deux thèmes fondamentaux : la royauté et l’amour. Avec seulement six épisodes d’environ 50 minutes, rapidement Jeunes Royaux a réussi à s’imposer dans le classement des plus vues, obtenant la confirmation pour une deuxième saison en novembre de l’année dernière.

Écrit par Lisa Ambjörn, Sofie Forsman et Tove Forsman, Jeunes Altesses suit le prince Wilhelm, un jeune homme qui arrive au prestigieux pensionnat Hillerska, dans l’espoir de réfléchir à ce qu’il veut pour sa vie et de se découvrir. « Alors commencez à rêver d’un avenir de liberté et d’amour inconditionnel, loin des obligations souveraines», explique le synopsis officiel publié par Netflix.

Le résumé ajoute : «Jusqu’à ce que, soudain, il devienne le prochain à réussir et que son dilemme s’aggrave, puisqu’il doit prendre une décision : l’amour ou le devoir.”. Après avoir accumulé des fans à travers le monde, la série mettant en vedette Edvin Ryding, Omar Rudberg, Malte Gardinger, Frida Argento et Nikita Uggla est prêt à revenir sur la plateforme en grand. Découvrez tout ce que vous devez savoir ci-dessous !

+ Quand la saison 2 de Young Highness est-elle diffusée ?

La deuxième partie de Jeunes Royaux Il arrive ensuite sur Netflix 1er novembre. Pour ceux qui ont encore hâte de voir les nouveaux épisodes, la plateforme de streaming a publié les quatre premières minutes qui donneront le coup d’envoi de la série. En ce sens, le court clip présente le prince Wilhelm se souvenant des moments vécus avec Simon, jusqu’à ce qu’une réalité le remplisse de malaise et de remords.

